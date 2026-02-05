川普挺喬州保守派檢察官傅勒參選 填補葛林席位

（中央社紐約4日綜合外電報導）美國總統川普今天公開表態，支持保守派地區檢察官傅勒（Clay Fuller）參加喬治亞州補選，接替因與川普激烈決裂而辭去聯邦眾議員職務的葛林（Marjorie Taylor Greene）。

路透社報導，川普表示，他支持現年44歲的傅勒參選。傅勒是喬治亞州西北部4個郡的地區檢察官。川普稱讚他是「美國優先的愛國者」，也是川普「讓美國再次偉大」（Make America Great Again，簡稱MAGA）運動的擁護者。

川普在自家社群媒體平台「真實社群」（Truth Social）發文寫道：「他在喬治亞州受到最受尊敬的MAGA戰士們的大力支持。」

喬治亞州將於3月10日舉行補選，以填補葛林留下的席次，外界預期川普的背書將能提高傅勒的勝算。葛林曾是MAGA運動中最具代表性的人物之一，但在去年底與川普鬧翻。

兩人決裂的導火線是葛林激進地要求司法部公布已故性犯罪富豪艾普斯坦（Jeffrey Epstein）的相關檔案；此外，她批評以色列在加薩的戰爭，以及美國對以色列的援助，也導致兩人分道揚鑣。

川普對葛林的立場感到憤怒，稱她是「叛徒」並撤回對她的支持。葛林辭去她在聯邦眾議院代表喬治亞州第14選區的席次，並於今年1月生效。

傅勒宣布參選時，稱他是與川普步調一致的「美國優先檢察官」。身為美國空軍退役軍人，傅勒說他支持川普的大規模遣返行動，並將致力於維護擁槍權。

今天獲得川普表態支持後，傅勒發表聲明表示：「這是我一生中莫大的榮幸。我絕不會辜負你，也不會辜負喬治亞州第14選區。」（編譯：張曉雯）1150205