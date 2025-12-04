川普挺的候選人逆轉領先 對手控選票數據遭竄改

宏都拉斯總統大選計票陷入膠著。選委會主席保拉呼籲各方自制。路透社



宏都拉斯週日（11/30）舉行的總統大選開票仍陷入僵局。美國總統川普所支持、原本落後的國家黨候選人阿斯夫拉突然票數逆轉，領先自由黨候選人納斯拉亞約1萬票。納斯拉亞立刻跳出來指控選票數據遭竄改。

自週一開始計票後，右翼國家黨候選人阿斯夫拉（Nasry Asfura）和中間偏左自由黨候選人納斯拉亞（Salvador Nasralla）的得票率便呈現相差極小的拉鋸戰。在週三晚間之前，納斯拉亞的得票率穩定領先，但入夜後的票數突然出現逆轉，阿斯夫拉的票數突然增加至領先納斯拉亞約1萬100票，得票率為40.08%。執政黨「自由與重建黨」（Libre）候選人蒙卡達（Rixi Moncada）得票率約19%，遠遠落居第三。

納斯拉亞週四（12/4）凌晨發文質疑計票公正性。他說：「我在此公開譴責，今天凌晨3時24分，螢幕突然一片漆黑，一個像是2013年選舉使用的演算法，篡改了投票數據。」

宏都拉斯「自由黨」（PL）總統候選人納斯拉亞（Salvador Nasralla）。路透社

納斯拉亞並未給出任何證據，但要求調查負責投票機系統的哥倫比亞公司ASD。

ASD尚未回應指控。

根據宏都拉斯國家選舉委員會，目前已點算85%投票所的計票結果，約有17%計票單出現不一致的狀況，需要重新檢視。

宏都拉斯總統大選計票陷入膠著，約17%計票結果須重新審視。路透社

選委會主席保拉（Ana Paola Hall）週四表示，國家黨和自由黨兩位候選人的票數差距史上最低，並呼籲雙方克制「勿自行宣布勝選或企圖破壞」。

總統大選選情陷入膠著，宏都拉斯社會目前冷靜以對，選民還在期待最新的選舉結果出爐。宏國總統大選為單輪投票制，得票數最多的候選人獲勝。

此次大選過程大致平和冷靜，但美國總統川普極力企圖影響結果。他在選前公開支持阿斯夫拉，威脅說若阿斯夫拉若落選，美國將停止金援宏都拉斯。

宏都拉斯國家黨（PN）總統候選人阿斯夫拉（Nasry Asfura）。路透社

阿斯夫拉和納斯拉亞在競選期間均主張勝選後應與台灣復交。

