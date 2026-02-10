川普挺高市早苗有隱情！不爽日拖延對美投資

▲美國總統川普與日本首相高市早苗。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 日本首相高市早苗率自民黨及執政聯盟，在眾議院大選獲得壓倒性勝利，美國總統川普選前、選後都表態「完全且全面支持高市早苗」，不過有日媒披露，川普背後對日本赴美投資進展緩慢「勃然大怒」，期待日本回報美國。

日本經濟新聞報導，川普在選前表態支持高市早苗，還說「很榮幸可以給與支持」，在高市勝選也立即發文「衷心祝賀壓倒性的勝利」。

不過，在川普表態支持高市的前一天，日方就接獲美國政府高層警告，指川普對於日本對美國5500億美元的投資計劃進度落後，感到相當不滿。

美日兩國去年7月達成協定，作為關稅下調的交換，日本將實施鉅額對美投融資，目前正在協調將天然氣發電等3個項目作為第1批項目。美國商務部長盧特尼克原先向川普說，2025年底前就會敲定第一批項目，但由於超過6兆日圓，目標被推遲到1月底，但現在2月底還沒有消息。

據悉，川普認為「日本故意推遲談判」，不信任感加強。由於美國聯邦最高法院對川普關稅審理被推遲，川普政府甚至懷疑「日本或在最高法院裁決之前不會敲定投融資，如果關稅被判違憲，5500億美元投資將一切歸零」。

報導直言，川普政府總是要求回報。在3月的日美領袖會談上，川普可能會要求日本進一步增加國防支出。美國政府內部也有將10兆日元規模的日本資金用於新建和擴建核電站的構想。在貿易方面，也有要求日本進一步開放白米市場等的呼聲，川普作為「交易大師」的全面支援並非免費。

