川普捉拿馬杜洛 懸賞金2任翻數倍

美國總統川普宣稱在3日行動已逮捕委內瑞拉總統馬杜洛，由於委國石油蘊藏量居全球之冠，此事件可能使國際油價下周跳空開高，站上每桶65美元。雖然川普政府針對馬杜洛的一系列行動在去年才開始升溫，但早在川普第一任期時，美國就以對美運輸毒品為由，起訴馬杜洛等一眾委國官員，並對馬杜洛發出1500萬美元懸賞令，馬杜洛賞金更在去年提升至5000萬美元。

川普與馬杜洛的恩怨，早在2020年川普第一任期內就已開始，馬杜洛與其他14名委國官員被美國起訴，起訴理由指控馬杜洛等人為毒品恐怖分子、貪腐、走私毒品等。美國前司法部長當時表示，馬杜洛等人超過20年來與哥倫比亞革命軍合謀，導致成噸的古柯鹼流入美國，破壞美國社會。

美國自去年9月起開始攻擊委內瑞拉運毒船，在數十起攻擊中造成超過百人喪生，美軍也加大在拉美地區的軍事集結，期間更動員美國最強大的航母福特號打擊群部署當地。

美國對委國軍事行動引起各界對其適法性的質疑，為此美國也提出相關法律解釋，包含五角大廈曾有一份備忘錄指出，美國正與毒品恐怖分子展開「非國際武裝衝突」，同時將被控受馬杜洛領導的「太陽集團」列為「外國恐怖組織」，鞏固攻擊合法性。

這次長驅直入委內瑞拉逮捕馬杜洛，也不是美國在拉美地區首例。1989年，當時美國政府就指控巴拿馬強人領導諾瑞嘉政權腐敗，並對美國輸送毒品，最終在老布希總統命令下，美國以超過2萬6000兵力直入巴拿馬，將諾瑞嘉逮捕押送美國。