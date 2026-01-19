川普捨不得他走！ 白宮經濟顧問哈塞特不接聯準會主席

白宮經濟顧問哈塞特親口證實，他將留任原職，不去競爭聯準會主席了。

白宮經濟顧問哈塞特表示，美國總統川普很可能會讓他繼續待在白宮，留任目前的職務，不會接任聯準會主席。（葉柏毅報導）

哈塞特在接受「福斯新聞」專訪時表示，從一開始，他就和川普討論過好幾次，那就是他究竟是要待在白宮，還是去聯準會更好。不過川普上個星期表示，他非常希望哈塞特能夠留在他的身邊，繼續擔任白宮經濟顧問，不想放他去聯準會。

哈塞特在專訪中表示，其實還有很多適合擔任聯準會主席的人選，川普的決定，可能是正確的。哈塞特也提到，川普對他的肯定，讓他感到「非常欣慰」。

在哈塞特從聯準會主席人選中出局之後，目前的可能人選，包括聯準會前理事華許、現任理事華勒，以及美國資產管理公司貝萊德的固定收益投資長芮德。據知情人士透露，近期呼聲持續增強的候選人是芮德。