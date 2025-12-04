川普掃毒 喊打國增哥倫比亞 總統回嗆：別吵醒美洲豹

圖／達志影像路透社

美國總統川普的掃毒行動，除了威脅對委內瑞拉動武，現在又將哥倫比亞，加入攻擊國家名單。川普認為哥國政府掃毒不力，毒品輸出不減反增；哥國總統裴卓立刻回擊，表示一旦攻擊哥倫比亞就等同宣戰，還警告川普「不要吵醒美洲豹」。哥倫比亞是古柯鹼大國，聯合國統計，2023年種植古柯鹼的面積增加10%，2024年估計就生產了3千噸毒品。

美國總統川普的海上掃毒行動，以及威脅對委內瑞拉動武的計畫，在國內引發爭議；川普仍然沒有罷手的打算，現在又將哥倫比亞，加入攻擊國家的名單。

美國總統 川普：「我聽說哥倫比亞生產古柯鹼，有古柯鹼工廠，他們賣我們毒品，真是『感謝』啊，任何賣我們毒品的國家，都是攻擊的目標。」

美國原本與哥倫比亞合作緝毒，但哥國政府掃毒不力，毒品輸出不減反增，美國決定不再與哥國合作。哥倫比亞總統裴卓喊冤，他秀出數據證明自己任內緝毒成績斐然，他還想邀川普親自來參觀。

哥倫比亞總統 裴卓：「哥國政府是全球查緝古柯鹼最多的國家，就是在我的執政下。」

裴卓也強勢回應美國，一旦攻擊哥倫比亞就等同宣戰，會破壞一世紀以來兩國的外交關係，還警告川普「不要吵醒美洲豹」。

哥倫比亞總統 裴卓：「川普總統說的和事實相反。」

記者：「為什麼他不聽，你為什麼覺得他沒聽你說話？」

哥倫比亞總統 裴卓：「出於傲慢，因為他認為我是罪犯、破壞分子或是恐怖份子那類的人。」

CNN記者獨家採訪哥倫比亞的機場緝毒工作，緝毒人員展示了各式各樣的運毒伎倆，像是在假髮裏藏毒，還有偽裝成各種商品。緝毒小組也借助人工智慧系統，這批偽裝成咖啡的毒品，就是被AI系統攔下警示，查驗後果然有問題。

CNN記者：「這是1.2公噸的咖啡，要運到英國，至少這看起來是咖啡，對吧？有正式的包裝，哥倫比亞的產品，有效期限，如果仔細看，確實很像咖啡，聞起來也像，但在顯微鏡下，其實有古柯鹼在裏面。」

哥倫比亞是生產古柯鹼的大國，根據聯合國統計，2023年種植古柯鹼的面積增加10%，產量也逐年增加，2024年估計生產了3千噸。哥倫比亞空軍將領表示，他們與美國在內的42個國家分享情報，讓他們能完全遏止毒販以飛機運毒。

哥倫比亞空軍少將 Edgar Falla Vargas：「2003年，有639架飛機從哥國走私毒品到美國，今年我們只發現三架飛機，涉入了某些非法的載運。」

空中行不通，販毒集團轉而走水路，他們通常用快艇運毒，但主要的路線已經不止加勒比海，目前還擴大到太平洋海域。

CNN記者：「加勒比海是運毒最大通道嗎？是有最多運毒活動的地方嗎？」

哥倫比亞空軍少將 Edgar Falla Vargas：「就我來看，太平洋海上通道運毒增加，但加勒比海也沒有降到零。」

川普與裴卓的恩怨，從他剛上任就開始，裴卓拒絕美國遣返哥倫比亞移民的班機入境；美國隨即取撤銷了裴卓的美國簽證，裴卓參加聯合國大會期間，加入挺巴勒斯坦的示威反以，還批評美國攻擊運毒船。川普指控裴卓是「運毒者」，助長了古柯鹼的生產。裴卓揚言未來不再提供美國情報，前線緝毒人員呼籲，政治叫囂應停止了，兩國不合作只會讓毒梟漁翁得利。

委內瑞拉總統馬杜洛，仍然沒有下台跡象，但態度似乎放軟，他對外證實和川普通過電話，他認為是友好的對話，。

委內瑞拉總統 馬杜洛：「我接到美國總統川普打來的電話，只能說我們的對話彼此尊重，我甚至能說很友好。」

美國國防部長赫格塞斯，下令二次轟炸運毒船觸犯戰爭罪事件，國會已經展開調查；國防部又在此時公布了今年3月，赫格塞斯用通訊軟體討論轟炸葉門軍事機密的調查報告，認為他將美軍暴露在危險之中。兩黨議員都對他極為不滿，認為他不適任的聲浪再起。

