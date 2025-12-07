川普掌舵 甘迺迪中心榮譽獎在白宮頒獎
川普總統6日在白宮橢圓形辦公室為2025年甘迺迪中心榮譽獎(Kennedy Center honorees)舉行頒獎儀式，得獎者包括影星席維斯史特龍(Sylvester Stallone)、重金屬搖滾樂團Kiss合唱團、迪斯可歌后葛洛莉亞蓋諾(Gloria Gaynor)、老牌鄉村歌手喬治史崔特(George Strait)及英國演員麥可克勞福(Michael Crawford)等人。
川普在他第一任期間，刻意忽略甘迺迪中心及該獎項。今年1月他重返白宮後，以甘迺迪中心「太過覺醒(woke)」為由，徹底改造該中心董事會，改由效忠他的人士擔任董事，並親自出任董事會主席。8月，川普在甘迺迪中心親自宣布今年甘迺迪中心榮譽獎得獎名單，並聲稱自己「參與度高達98%。」
橢圓形辦公室頒獎儀式結束後，在國務院為獲獎者舉辦年度晚宴。往年獲獎者是在晚宴上領取獎章。
甘迺迪中心榮譽獎向每位獲獎者致敬的表演活動，7日會在甘迺迪表演藝術中心錄製，並於本月稍後在哥倫比亞廣播公司(CBS)和串流平台Paramount+播出。川普將以總統身分攜第一夫人梅蘭妮亞出席該活動。
川普8月時還宣布他將主持這場表演活動，但白宮並未透露川普參與主持的程度有多高。依往例，總統出席這項演出時，是與獲獎者一起坐在貴賓包廂觀賞節目；過去不曾有過總統親自擔任主持人的先例。
川普當時表示， 「有人請我主持。我說：『我是美國總統，你們這些傻瓜竟然要我主持？』然後蘇西威爾斯（白宮幕僚長，Susie Wiles）對我說：『先生，我想請你主持。』我說：『好，蘇西，我來主持。』」
根據甘迺迪中心介紹，今年每位榮譽獎得主獲頒一枚由珠寶商蒂芙妮公司(Tiffany & Co.)設計製作捐贈的新獎章；這枚金質圓盤獎章一面刻有甘迺迪中心標誌，一面刻有受獎者姓名和典禮日期。
