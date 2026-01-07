川普掐喉委國石油 吞格陵蘭買vs.動武3／獲取格陵蘭為美國安優先事項 白宮：不排除動武

2025年9月，北約在格陵蘭展開聯合軍事演習。（AP）

美國總統川普多次揚言想要得到格陵蘭，近日在推翻委內瑞拉馬杜洛政權後，川普再度將焦點轉向格陵蘭，白宮更強調，取得格陵蘭是美國的國安優先事項，不排除動用美軍。歐洲多國對此發表聯合聲明，力挺對丹麥主權完整的支持；美國國務卿盧比歐趕緊滅火，川普的目標是想購買，而不是軍事入侵。

美國總統川普重返白宮後，就不斷揚言要「併吞格陵蘭」，近日更是頻頻放話。《Sky News Australia》報導指出：「白宮發表聲明表示，美國總統川普正在考慮動用軍隊，同時還在考慮其他一系列方案，包括透過購買協議獲得（格陵蘭）領土。」

白宮強調取得格陵蘭是美國國安的優先事項，對於在北極地區嚇阻對手至關重要。為了達成目標，正在研議多種方式，當中不排除出動美軍。《Sky News Australia》：「丹麥總理表示，她對於川普的發言嚴肅對待。」

對此，美國國務卿盧比歐態度謹慎。他在國會閉門簡報會上，向議員強調總統川普近期針對格陵蘭島的強烈言論，其實是為了推動「購島計畫」，目標是從丹麥手中購買格陵蘭，趕緊滅火，試圖淡化軍事侵略的可能性。

《ABC News》：「一些歐洲國家正在抵制川普總統對美國接管格陵蘭島的相關威脅。」

川普政府近日不斷放話，已經激起丹麥的強烈反彈，歐洲多國也紛紛表態力挺丹麥，波蘭總理圖斯克：「北大西洋公約組織的任何成員國，不得攻擊或威脅其他成員國。」包括英國、法國、德國等歐洲國家發表聯合聲明，強調格陵蘭屬於當地人民，力挺對丹麥主權完整的支持，也喊話北極安全應在北約框架下與美國共同維護。