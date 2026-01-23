川普排除動武奪取格陵蘭 5大贏家浮現

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕美國總統川普近日排除動武奪取格陵蘭可能性，宣布他與北約秘書長呂特制定格陵蘭未來協議的架構，並放棄對歐洲國家加徵關稅。對此美媒《AXIOS》認為，川普在格陵蘭問題上讓步產生5大贏家。

第一個贏家是川普。川普表示，格陵蘭協議框架給予美國「所需要的一切」。雖然「川普總是臨陣退縮」(TACO)的嘲諷仍然存在，但「讓美國再次偉大」(MAGA)支持者已將此視為美國徹底的勝利。

第二個贏家是丹麥和格陵蘭。對它們來說，當川普排除使用武力時，最迫切、最具爆炸性的威脅就消除了。

2名了解格陵蘭協議架構的消息人士透露，川普與北約秘書長呂特討論的初步架構，包括尊重丹麥對格陵蘭島主權的承諾。

另外從長遠來看，加強北極安全、限制中國和俄羅斯的影響力，是美國、丹麥及其盟友共同的戰略利益。

第三個贏家是歐洲。歐洲避免了可能造成災難性後果的與美國的貿易戰，並加快減少對美國依賴的計畫，且朝著此方向前進的不只是歐洲。

加拿大總理卡尼成為瑞士達沃斯世界經濟論壇的意外明星，他直言不諱地指出美國主導的秩序出現「斷裂」，贏得全場起立鼓掌和媒體廣泛報導。

第四個贏家是全球市場。隨著川普的關稅威脅消失，股市飆升，長期債券殖利率下降，顯示出投資者對未來經濟環境的信心回升。

第五個贏家則是瑞士達沃斯。達沃斯在此事件中重新煥發其重要性，成為了檢驗、協商和將真正地緣政治危機從崩潰邊緣拉回來的舞台。

