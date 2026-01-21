川普排除對格陵蘭動武 美股道瓊大漲588點、台積電ADR收跌

美股主要指數週三同步收高，道瓊工業指數大漲588點，主要科技股大多上漲，台積電ADR則小幅下跌。（示意圖：motion elements）

美國總統川普表明美方在爭取掌控格陵蘭的過程不會採取軍事手段，美股星期三全面反彈，主要指數同步收高，道瓊工業指數大漲588點，主要科技股大多上漲，台積電ADR則小幅下跌。（請聽AI報導。）

川普在瑞士達沃斯出席世界經濟論壇年會並發表演說，談及格陵蘭議題時強調，美方在爭取掌控格陵蘭的過程中，不會採取軍事手段，川普和北約秘書長呂特會晤後也發文表示，雙方已建立有關格陵蘭的未來協議架構，他將不會實施原定2月對歐洲8國加徵的關稅，美股應聲大漲。

道瓊工業指數週三收盤上漲588.64點，漲幅為1.21%，收在49077.23點，標普500指數上漲78.76點，漲幅為1.16%，收在6875.62點，那斯達克指數上漲270.50點，漲幅為1.18%，收在23224.82點，費城半導體指數上漲247.88點，漲幅為3.18%，收在8042.07點，台積電ADR下跌1.05美元，跌幅為0.32％，收在326.11美元。（以上新聞由楊清緣編輯，AI播報）。