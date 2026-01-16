川普接受馬查多贈予諾貝爾和平獎章 但不挺她主政委內瑞拉

委內瑞拉反對派領袖馬查多15日前往白宮，並將諾貝爾和平獎章轉贈川普。（美聯社）



委內瑞拉反對派領袖馬查多15日表示，她已前往白宮將自己的諾貝爾和平獎章饋贈給美國總統川普，理由是為了表彰川普為委內瑞拉人民的自由所做出的承諾。白宮一位官員表示，川普已接受該獎項。

馬查多訪問華府 贈予川普和平獎

綜合華爾街日報等外媒報導，馬查多（María Corina Machado）與川普私下共進午餐一個多小時，這是兩人首次面對面接觸。包含跨黨派議員在內，馬查多與其盟友表示此次會晤相當正面：「我們相信川普總統會支持委內瑞拉的自由。」馬查多隨後在華府國會山莊（Capitol Hill）會見十幾位美國兩黨參議員。

馬查多此前曾提出與川普「分享」他渴望獲得的諾貝爾獎，此舉引發挪威諾貝爾協會（Nobel Committee）罕見公開澄清，即該獎項不能轉讓給他人。馬查多正在爭取川普的關注並與委內瑞拉政府成員競爭，確保自己將來能在國家治理中佔有一席之地。

川普接受和平獎 但不挺馬查多主政

白宮發言人李威特（Karoline Leavitt）表示，川普一直期待與馬查多會面，但他堅持自己「務實」的評估，即馬查多目前並不具備在短期內領導委內瑞拉所需的支持，儘管川普「仍希望有一天能看到委內瑞拉舉行選舉」。

在委內瑞拉總統馬杜洛（ Nicolás Maduro）遭到美軍捕獲後，委內瑞拉臨時總統羅德里格斯（Delcy Rodriguez）成為該國領導人，並且曾在15日得到川普肯定，「她一直都很好相處」。李威特15日表示：「總統對目前的情況很滿意，我們預期（與羅德里格斯的）這種合作將持續下去。」

馬查多訪問華府期間，羅德里格斯15日在國民議會的演說中呼籲國家團結，並表示委內瑞拉仍處於威脅之下：「如果有一天輪到我作為代理總統去華盛頓，我會昂首闊步地走路過去，而不是卑躬屈膝地去。」

曾在馬杜洛政府任職部長的伊薩拉（Andres Izarra）表示，馬杜洛下台後，川普似乎已經站邊羅德里格斯，因為她是最實際的選擇。羅德里格斯及其幕僚仍然掌控著國安機構，而這對重振能源產業至關重要，「這不是政權更迭，而是政權掌控」。

