川普接受CBS專訪：中方表態不犯台 習近平「清楚後果」

美國總統川普與中國國家主席習近平在韓國釜山舉行川習會。 圖:達志影像/路透社

[Newtalk新聞] 美國總統川普接受《哥倫比亞廣播公司》（CBS）「60分鐘」專訪，談及上月在韓國與習近平會晤未提台灣，並重申中方承諾在其任內不會對台動武。訪談於美東時間10月31日（週五）錄製，11月2日（週日）晚間7時播出。

川普在專訪中披露，10月下旬於韓國慶州APEC峰會期間與中國國家主席習近平會晤，雙方僅討論貿易議題，台灣問題「從未被提起」。川普強調，中方已明確表態：「只要川普是總統，我們不會採取任何行動。」

廣告 廣告

川普拒絕透露若中國攻台美方是否出兵，僅稱「不能洩露秘密」，但警告習近平「清楚後果」。他並重申美國軍力全球最強，習近平「不會這麼做」。

外交部表示，密切關注美中互動，持續強化國防。美國對台採「戰略模糊」政策，《台灣關係法》要求協助台灣自衛能力，但未明定出兵義務。

中國駐美使館重申台灣問題為內政，解決方式由中國人民決定。分析認為，美中刻意避談台灣，反映台海議題敏感性，台灣仍需提升危機應對能力。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

美中防長吉隆坡交鋒 台海、南海議題各說各話

楊宏基觀點》台海的不定時炸彈：共軍權力真空下「爭功績的冒進」