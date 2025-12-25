川普接熱線與孩童通話 稱防止「壞耶誕老人」滲透

美軍北美防空司令部的年度任務，就是以雷達與衛星系統追蹤耶誕老人送禮物的進度，而川普和梅蘭妮亞並排而坐，也按照每年的傳統，接聽孩子們撥打詢問耶誕老人最新行蹤的電話。

川普表示，「我們在世界各地追蹤耶誕老人，確保他是好人，耶誕老人是非常好的人，我們要確認他不會被滲透，不會有壞耶誕老人滲透到我們國家。」

川普接聽的電話，孩子的年齡大約是4到10歲。當川普與小朋友通話時心情顯得相當愉快，但也藏了很多政治哏。

川普對8歲女孩艾米莉亞說道，「你想要耶誕老公公帶什麼給妳？」艾米莉亞回應，「不要煤。」

川普回應，「好吧，妳不想要煤碳，但妳是說乾淨又漂亮的煤嗎？很抱歉，我不得不這麼說，煤是乾淨又漂亮的，請務必記住這點。」

「乾淨漂亮的煤」是川普在競選時，對選民承諾經常喊的口號。此外，他還稱讚一位想要電子閱讀器的小朋友，一定智商很高，而美國就是需要這樣聰明的人。

至於澳洲知名的觀光景點邦代海灘，每年都湧入大批民眾穿著耶誕老人裝扮，來到這裡曬日光浴。但在發生槍擊案後，人潮明顯減少，而海灘附近也增派更多的救生員跟警察巡邏。

英國遊客康羅伊認為，「這是一場悲劇，我想每個人都會對發生的事，感到悲痛和難過，來到海灘的人像是要慶祝節日，但每個人都會將事件銘記在心。」

耶誕老人派送禮物時，最需要的就是馴鹿，整個芬蘭約有20萬頭馴鹿，飼養馴鹿的牧場約12萬平方公里，占芬蘭國土的三分之一，而芬蘭的天氣，冬天會到零下70度，夏天則是30度以上。

但受到氣候變遷的影響，北極圈溫度上升的速度是其他地區的4倍，不僅導致降雪量減少降雨變多，雨水結冰覆蓋住馴鹿的食物地衣，讓馴鹿難以覓食，而這種現象正對芬蘭的傳統馴鹿畜養帶來嚴重的破壞。