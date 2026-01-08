川普接管委內瑞拉！貨幣3天貶近100% 台商崩潰：資產腰斬急買家電保值

記者彭光偉／綜合報導

委內瑞拉首都委內瑞拉左派總統馬杜洛戲劇性地遭到抓捕後局勢不明，當地台商指出，部分市場和藥局出現排隊人潮。（委內瑞拉卡拉卡斯台商劉先生提供）中央社記者鍾佑貞華盛頓傳真 115年1月5日

美國總統川普對委內瑞拉採取軍事行動並接管該國局勢，引發當地政經劇烈震盪。雖然委內瑞拉代總統喊話「沒有外國勢力接管」，但市場恐慌情緒已蔓延。委內瑞拉台商會長祁郁文透露，短短三天內匯率貶值幅度逼近100%，手中貨款價值瞬間腰斬，為了止損，只能被迫搶購家電保值。

隨著美軍介入，委內瑞拉原本就脆弱的經濟體系面臨新一波衝擊。委內瑞拉台商會長祁郁文無奈表示，當地匯率在過去三天內大幅貶值將近100%，「真的是頭疼啊，委內瑞拉的悲哀，真慘。」

廣告 廣告

祁郁文指出，上週才剛收到一筆價值約兩萬美金的貨款，沒想到川普的閃電斬首行動過後，經過匯率換算，「我現在只剩一萬」。面對資產急速縮水且匯率仍持續下探，他別無選擇，昨天緊急上街購買家電，試圖將手中的貨幣換成實體資產，以免虧損擴大。他也觀察到，當地物價已經狂漲快一倍，「等一下還要再上街看看能買什麼東西，盡量買啦，不然真的賠到底了。」

在政治局勢方面，委內瑞拉國會展現妥協跡象。國會議長羅德里格斯（Jorge Rodríguez）稍早正式宣佈，將釋放監獄中的政治犯。根據《CNN》報導，委內瑞拉政府承諾釋放「大量」政治犯，對象包含委內瑞拉公民及外國人士；消息人士指出，釋放囚犯一直是美方提出的關鍵要求之一。

代總統羅德里格斯（Delcy Rodríguez）也公開表態，強調委內瑞拉「沒有外國勢力接管」，並對與美國建立新的能源合作關係表示歡迎。儘管官方試圖安撫人心，但在局勢不明朗的情況下，首都卡拉卡斯（Caracas）入夜後街道空蕩蕩，瀰漫著一股沈默與不安的氣氛。

針對美國將接管委內瑞拉多久，《紐約時報》詢問川普時程是數月還是一年？川普僅回應「我想可能會更久」，拒絕透露具體退場時間表。

美國國內對於川普的軍事權限也出現雜音。部分共和黨議員倒戈加入民主黨陣營，推動一項限制總統未來在委內瑞拉動武權力的決議案，要求必須經過國會批准。儘管該決議案最終未必能通過，但《CNN》分析，這項投票行動已被視為國會對川普此次行動的一次象徵性指責。

更多三立新聞網報導

美國抓馬杜洛後…中共大規模擾台！國防部：今午起19架次跨越海峽中線

利字擺中間！川普滿口「石油」：監管委內瑞拉或長達數年之久

習近平被美軍打擊嚇傻？中國地圖上「3個字」被消失 他酸爆：鴕鳥心態

中國商務部：與委內瑞拉經貿合作 他國無權干涉

