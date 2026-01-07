川普接管委5千萬桶原油 馬杜洛妻「臉貼繃帶」出庭

美國總統川普宣布，美方將接管委內瑞拉高達5,000萬桶原油，並將其轉運至美國煉油廠。（圖／美聯社）





隨著委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）遭逮捕，該國政局與全球能源版圖發生劇烈震盪。美國總統川普宣布，美方將接管委內瑞拉高達5,000萬桶原油，並將其轉運至美國煉油廠。此舉形同切斷了中國的供油管道，也正式宣告中委之間行之有年的「石油換貸款」時代走向終結。與此同時，馬杜洛夫婦出庭時的傷勢也引發關注，其妻指控在被捕過程中遭到美軍重創。



馬杜洛夫婦於5日飛抵並準備前往羈押庭時，外觀明顯受創。現場畫面顯示，馬杜洛步履蹣跚、一拐一拐地前進，腳部疑似受傷；跟隨在後的70歲妻子佛羅雷斯（Cilia Flores）則身形岣嶁。根據庭訊素描，佛羅雷斯的額頭貼有顯眼繃帶，其辯護律師團隨後證實，她在被捕過程中因遭受嚴重外力，導致臉部瘀青、右眼腫脹，全身多處瘀傷，甚至可能伴隨骨折情形，傷勢相當嚴重。

儘管委國前第一家庭指控執法過當，但美方並未因此放緩對委內瑞拉的處置力道。川普透過個人社群平台發布最新消息，宣布委內瑞拉臨時政府將移交3,000萬至5,000萬桶原油給美國，美國能源部已指示儲油船將這批原油直接運往美國碼頭。川普強調，這些石油將按「國際市價」出售，但所得款項不會交予委國政府，而是由他本人及美方監管，以確保資金全數用於委內瑞拉的重建工作以及補償美國受損的利益。



美方強行接管委內瑞拉石油的舉動，引起北京強烈反彈。中國現代國際關係研究院所長孫岩峰批評，美國此舉是代替委內瑞拉政府或人民決定了寶貴石油資源的用途，痛批這是一種典型的帝國主義和殖民主義思維。



分析指出，中國過去常以低於布蘭特原油每桶13美元的大幅折扣，大舉收購遭制裁的委內瑞拉原油。然而，隨著美軍實施封鎖導致運費飆漲，加上賣方試圖調高報價，北京當局在評估成本不再划算後，已出現拒絕購買的現象，如今川普的接管令更進一步阻斷了中國的能源供應鏈。

