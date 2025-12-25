川普接聽聖誕熱線「向孩童推銷煤炭」：確保壞聖誕老人不會滲透美國

美國總統川普於平安夜參與北美防空司令部（NORAD）年度「追蹤聖誕老人」活動，接聽多通來自全美孩童的電話。（圖／翻攝自川普臉書）

美國總統川普於平安夜參與北美防空司令部（NORAD）年度「追蹤聖誕老人」活動，接聽多通來自全美孩童的電話。然而原本溫馨的節慶互動，再度因川普的發言風格引發關注與討論。

根據《紐約郵報》報導，川普當晚在佛羅里達州海湖莊園附近打完高爾夫球後，輕鬆接聽這些電話；第一夫人梅蘭妮亞則在莊園內聖誕樹前同步參與接線。川普在電話中配合活動設定，假裝即時掌握聖誕老人於全球飛行動態。他與多名孩童對話時，不僅談及禮物清單，也多次將自身政治語言與執政思維帶入童話情境。

廣告 廣告

其中一名8歲女童艾米莉亞直言不希望聖誕襪裡出現煤炭，川普則回應稱「煤炭是乾淨又美麗的」，並要求孩子「務必記住這一點」。儘管女童多次表明拒絕，川普仍試圖緩和氣氛，最終轉而祝福她能收到芭比娃娃、衣服與糖果。

此外，川普也向來自奧克拉荷馬州（Oklahoma）的孩童表示，政府正「確保壞聖誕老人不會滲透美國」，並強調NORAD追蹤聖誕老人，是為了確認「他是個好人」。他甚至表示，聖誕老人「像我一樣愛奧克拉荷馬州」。

通話過程中，川普不時展現其一貫的自我宣傳風格。他向來自賓夕法尼亞州（Commonwealth of Pennsylvania）的孩童宣稱「我們贏了賓州，實際上贏了三次」，並稱不解為何NORAD的聖誕追蹤系統能躲過政府效率部（DOGE）的預算刪減，引發外界批評其未顧及孩童的節慶期待。

不過這並非川普首次在聖誕老人熱線中引發爭議，2018年他曾詢問一名7歲孩童是否仍相信聖誕老人，當時一句「七歲還相信已經很極限了」的發言，至今仍被廣泛引用。

隨後川普原定以視訊方式向美軍發表談話，卻因技術問題失敗，他開玩笑稱「可能是敵人所為」，改以電話形式致意，並宣傳他新宣布的1776美元聖誕獎金。

NORAD「追蹤聖誕老人」活動已有近70年歷史，每年平安夜動員上千名志工接聽電話，並透過網站提供多語言即時追蹤服務。NORAD指出，雖然聖誕老人並非威脅，但現役雷達、衛星與紅外線系統足以「偵測魯道夫紅鼻子所產生的熱訊號」。這項傳統始於1955年，一名孩童誤撥電話至當時的防空司令部，促成軍方首次「追蹤聖誕老人」的溫馨誤會，並延續至今。



回到原文

更多鏡報報導

喜獲6千元獎金！網見「優良職業汽車駕駛人」資格：深感佩服

41J肉聲／五體不滿足翻版！他下身殘障「同時交往30女」 積極當藝人還娶妻

不菸不酒也中風！中年男「這款飲料」每天喝8罐…血壓飆破254嚇壞醫師