川普接連罵兩名女記者是「豬、糟糕透頂」 白宮回應：展現總統坦率透明

美國總統川普14日在空軍一號上，怒嗆彭博社記者盧西（Catherine Lucey）「閉嘴，小豬」（Quiet, piggy），影片曝光後在網路炸鍋。但白宮不僅沒有道歉，20日白宮發言人李威特（Karoline Leavitt）甚至替川普辯護，稱這正好展現總統的「坦率與透明」。

川普對於記者對沙國王儲的提問，急插嘴回應並提出批評。（圖／翻攝自白宮）

然而，川普罵記者言論還不僅止於此。18日川普又在橢圓形辦公室罵另一名ABC女記者「糟糕透頂」，甚至揚言要撤銷美國廣播公司的廣播執照，引發新聞界不滿與反彈。美國專業記者協會（SPJ）對此發出強烈聲明，點名川普對女性記者的羞辱已形成「明確且長期的敵意模式」，直指「這種攻擊不應被容忍」。

空軍一號上女記者被叫「小豬」

這起爭議起於14日在空軍一號上，彭博社記者盧西（Catherine Lucey）當時追問川普，為何反對公開已故性犯罪者艾普斯坦（Jeffrey Epstein）的相關文件。川普聽到之後，突然身體前傾、用手指著她表示：「閉嘴，小豬」。

路透社20日報導，白宮發言人李威特對此則稱：「美國選民再次選川普，就是因為他坦率…他會指出假新聞，也會對散播假資訊的記者感到挫折。」但她未提供任何「假資訊」的證據。李威特還補充說，川普「史無前例地提供媒體採訪機會，幾乎每天都回答記者問題。」

白宮甚至反控盧西當天在機上「對同事的行為很不恰當，對機上的其他同僚也非常不專業」，卻沒有說明所謂「不當」指的是什麼。另外白宮也強調：「如果要用這種態度對待別人，自己也必須能承受得住同樣對待。」

在橢圓形辦公室又開罵

空軍一號事件後，18日川普在橢圓形辦公室接待沙烏地阿拉伯王儲穆罕默德．沙爾曼（Mohammed bin Salman）時，又罵了一名女記者，稱她「糟糕透頂」。

回顧當時，川普先是點名美國廣播公司的布魯斯（Mary Bruce），於是她提出了一連串問題。包括川普的家族企業與沙烏地人的生意往來是否存在利益衝突，接著又就2018年沙國記者哈紹吉（Jamal Khashoggi）遇害案向沙爾曼提問，表示「美國情報部門的結論是，您策劃了這起對一名記者的殘忍謀殺。」並詢問沙爾曼「美國人為何應該信任您？」

然而，還沒等到王儲回應，川普就立即憤怒插話說：「美國廣播公司是假新聞，業界最爛之一。」並表示：「妳不必問這種問題來讓我們的客人難堪。」並揚言要撤銷美國廣播公司（ABC）執照。

美專業記者協會稱侵害新聞自由

對這一連串事件，美國專業記者協會19日發表聲明表示，川普過去曾多次用「貶低性語言」攻擊女性記者，並稱「這些事件不是單一個案，而是一種明確、反覆且常常針對女性的敵意模式，破壞自由媒體的根基。」

SPJ執行主席亨德利（Caroline Hendrie）進一步提到：「沒人期待總統會是記者的粉絲，但用羞辱性言詞攻擊女記者是不應被容忍的。」並強調，記者是在履行監督政府的責任，「而真正令人尷尬的，是企圖讓這些問題消失的領袖」。

