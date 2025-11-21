川普接連罵兩名女記者是「豬、糟糕透頂」 白宮回應：展現總統坦率透明
記者蒲世芸／綜合報導
美國總統川普14日在空軍一號上，怒嗆彭博社記者盧西（Catherine Lucey）「閉嘴，小豬」（Quiet, piggy），影片曝光後在網路炸鍋。但白宮不僅沒有道歉，20日白宮發言人李威特（Karoline Leavitt）甚至替川普辯護，稱這正好展現總統的「坦率與透明」。
然而，川普罵記者言論還不僅止於此。18日川普又在橢圓形辦公室罵另一名ABC女記者「糟糕透頂」，甚至揚言要撤銷美國廣播公司的廣播執照，引發新聞界不滿與反彈。美國專業記者協會（SPJ）對此發出強烈聲明，點名川普對女性記者的羞辱已形成「明確且長期的敵意模式」，直指「這種攻擊不應被容忍」。
空軍一號上女記者被叫「小豬」
這起爭議起於14日在空軍一號上，彭博社記者盧西（Catherine Lucey）當時追問川普，為何反對公開已故性犯罪者艾普斯坦（Jeffrey Epstein）的相關文件。川普聽到之後，突然身體前傾、用手指著她表示：「閉嘴，小豬」。
路透社20日報導，白宮發言人李威特對此則稱：「美國選民再次選川普，就是因為他坦率…他會指出假新聞，也會對散播假資訊的記者感到挫折。」但她未提供任何「假資訊」的證據。李威特還補充說，川普「史無前例地提供媒體採訪機會，幾乎每天都回答記者問題。」
白宮甚至反控盧西當天在機上「對同事的行為很不恰當，對機上的其他同僚也非常不專業」，卻沒有說明所謂「不當」指的是什麼。另外白宮也強調：「如果要用這種態度對待別人，自己也必須能承受得住同樣對待。」
在橢圓形辦公室又開罵
空軍一號事件後，18日川普在橢圓形辦公室接待沙烏地阿拉伯王儲穆罕默德．沙爾曼（Mohammed bin Salman）時，又罵了一名女記者，稱她「糟糕透頂」。
回顧當時，川普先是點名美國廣播公司的布魯斯（Mary Bruce），於是她提出了一連串問題。包括川普的家族企業與沙烏地人的生意往來是否存在利益衝突，接著又就2018年沙國記者哈紹吉（Jamal Khashoggi）遇害案向沙爾曼提問，表示「美國情報部門的結論是，您策劃了這起對一名記者的殘忍謀殺。」並詢問沙爾曼「美國人為何應該信任您？」
然而，還沒等到王儲回應，川普就立即憤怒插話說：「美國廣播公司是假新聞，業界最爛之一。」並表示：「妳不必問這種問題來讓我們的客人難堪。」並揚言要撤銷美國廣播公司（ABC）執照。
美專業記者協會稱侵害新聞自由
對這一連串事件，美國專業記者協會19日發表聲明表示，川普過去曾多次用「貶低性語言」攻擊女性記者，並稱「這些事件不是單一個案，而是一種明確、反覆且常常針對女性的敵意模式，破壞自由媒體的根基。」
SPJ執行主席亨德利（Caroline Hendrie）進一步提到：「沒人期待總統會是記者的粉絲，但用羞辱性言詞攻擊女記者是不應被容忍的。」並強調，記者是在履行監督政府的責任，「而真正令人尷尬的，是企圖讓這些問題消失的領袖」。
掌握全球脈動、深入觀點分析，訂閱一鍵看世界SET Global
更多三立新聞網報導
美俄私擬和平協議！歐反對逼烏割地裁兵 俄還想解除制裁、重回國際舞台
全球氣候談判COP30驚傳大火！濃煙竄出「全面撤離」代表們忙逃命
沙國王儲訪美喚起哈紹吉遭謀殺案 領事館內遇害錄音檔揭殘忍手段
中國遊客改去南韓玩 韓網友崩潰：餐廳和街上又要變吵鬧髒亂了
其他人也在看
北海道大雪！台灣夫妻登日媒封面 「包成羊咩咩」萌翻全場
日本寒流來襲，北海道小樽天氣急凍大飄雪，一對台灣觀光客因全身包緊緊、宛如「羊咩咩」的可愛造型受日媒採訪爆紅；寒流下的小樽天氣、積雪狀況與觀光客反應全被熱議。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
做檢驗才驚覺「長期營養不良」！藍心湄早餐改這樣吃，拯救掉髮＋瘦回緊緻好身材！
吃對早餐，不只抗老，還能幫助瘦身。時尚教主藍心湄近期在《女人我最大》中分享，她因為改變飲食習慣，不僅頭髮重新長出來，原本「怎麼都瘦不下來」的臃腫感也明顯改善，整個人煥然一新！ 營養不足，掉髮女人我最大 ・ 4 小時前
中客力挺「禁日旅遊令」！日網驚曝「車站1奇景」嗨了
國際中心／于士宸報導日本新任首相高市早苗延續前首相安倍晉三的既定路線，先前拋出「台灣有事即日本有事」的強硬說法，展現出力挺台灣的明確立場。此舉讓中國外交部大為不滿，14日緊急發出聲明，呼籲中國公民「近期暫勿前往日本」，消息一出大批中國旅客紛紛取消、改期機票，避免赴日旅遊。沒想到，近日就有日本網友曬出街景照片，只見本該忙碌的車站前卻空蕩蕩，空氣相當冷清，引起原PO驚嘆，好奇表示「中國人都消失了嗎？」，貼文曝光後掀起一陣熱議。民視 ・ 1 小時前
注意溫差！最猛冷空氣快走了 「這一天」高溫恐飆到30度
東北季風持續增強，全台有感降溫！今（19）日清晨最低溫只有11.8度，北部白天高溫也僅20度。中央氣象署指出，這波冷空氣將持續影響至後日清晨，隨後氣溫將戲劇性回升，「這一天」將出現一週中的最高溫，飆到30度，體感如同夏天。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
大溪老街「蒜香豆干」只賣四種卻賣到大排長龍！豆干、豆皮、米血，每一樣都吸飽蒜香醬汁
每次去大溪老街必買的不是老阿伯現滷豆干，而是這家蒜香豆干豆皮滷味！之前經過總是排到停車場裡面，就對這家很感興趣，後來有次趁人少買了一回，放在車上滿滿蒜香味超誇張，小孩一吃就愛上，每次來大溪老街都喊著要再買的好吃滷豆干豆皮。Yahoo奇摩旅遊駐站達人 ・ 22 小時前
苗栗地震「震出翻盤」！命理師預言2026選情
[NOWnews今日新聞]苗栗縣竹南鎮17日深夜至隔日清晨，一連發生三起地震，最大地震規模3.8，花蓮也地牛翻身，都屬於極淺層地震。對此，命理師高輔表示，透過占卜進算出「空亡卦」，接連地震意指選情翻盤...今日新聞NOWNEWS ・ 7 小時前
侯湘婷消失演藝圈18年！閃嫁捷安特小開當2寶媽 近況曝變家長會長
曾以《秋天別來》《為你流的淚》走紅的玉女歌手侯湘婷，淡出演藝圈18年後，近日意外在中部某國小的家長會長交接活動中現身，引發熱烈討論。43歲的她身穿優雅紫色禮服，氣質清新如昔，凍齡的模樣讓粉絲驚呼「完全沒變」，再度掀起外界對她近況的高度關注。三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前
今起回溫！「最快這時」又一波冷空氣來台 強度曝光
今（20）日持續受東北季風影響，各地皆感受涼冷，清晨西半部及宜蘭低溫約15、16度，花東也只有17、18度，局部溫度會再更低一些，請注意保暖，白天起冷空氣逐漸減弱，北部及宜花氣溫稍回升，高溫約20至22度。氣象粉專也提醒，下一波冷空氣預估將在這時抵達。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
被虐殺800點！輝達「應收帳款飆破1兆4千億」Blackwell供應鏈急凍 台積電下挫55元
[FTNN新聞網]記者蕭廷芬／綜合報導台股今（21）日一早即遭國際利空重擊，開盤重挫超過800點，指數最低一度摜至26,570點，幾乎瞬間吃掉昨日因輝達財報利多而大...FTNN新聞網 ・ 3 小時前
中國人真的從日本消失！日本網友叫好
[NOWnews今日新聞]日本首相高市早苗「台灣有事」相關言論激起中國不滿，祭出多種反制措施包括呼籲民眾別去日本旅遊，航空公司機票、日本飯店乃至郵輪均傳出退訂、行程取消潮。不過，有日本網友對此歡呼叫好...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
凍齡女神就服宋慧喬！青龍獎場內生圖封神，44歲美得不像同一個圖層，無懼「前任同框」話題成最美亮點
粉色輕紗 x 俐落短髮，溫婉與率性的完美平衡宋慧喬身著一襲淺粉色輕紗洋裝亮相。這件禮服的選擇極具巧思，柔和的紗質在場內燈光下呈現出飄逸靈動的光澤，抹胸設計優雅地露出了她漂亮的天鵝頸與鎖骨線條。不同於紅毯上常見的強勢大紅或經典黑白，這抹溫柔的粉色，反而襯托出她...styletc ・ 1 天前
不是南亞科也非華邦電！億元教授點名「這檔記憶體」久抱相對安心 外資連5敲
[FTNN新聞網]財經中心／綜合報導在AI熱潮下，近期記憶體大缺貨價格狂飆，DRAM雙雄南亞科（2408）、華邦電（2344）雙創歷史新天價，成交量也炸天，針對記憶體...FTNN新聞網 ・ 1 天前
把握周末短暫好天氣！下周全台又變天 連3天雨彈狂炸
把握周末短暫好天氣！下周全台又變天 連3天雨彈狂炸EBC東森新聞 ・ 1 天前
返台養傷變惡鄰／楊宗緯二度發聲！ 曬報案單提告自清：世界自有平衡
本刊近日獨家揭露歌手楊宗緯被鄰居指控佔用公共空間、破壞公物、家人有不當行為等，引發「惡鄰風波」。他先於19日透過微博否認指控，並強調相關糾紛源自前一屆委員因保全招標問題心生不滿，才以爆料方式報復。他昨晚（20日）再度發聲，公開報案證明單，宣布已正式提告散布不實言論者，將以法律捍衛名譽。鏡週刊Mirror Media ・ 1 小時前
高雄選戰升溫！郭正亮曝綠營這人低調卻最強
[NOWnews今日新聞]2026地方大選開始布局，民進黨在台南、高雄市的人選備受關注，其中，高雄市長初選已有4人登記，分別為立委邱議瑩、賴瑞隆、林岱樺、許智傑，競爭激烈；國民黨則確定由柯志恩出戰。對...今日新聞NOWNEWS ・ 3 小時前
43歲侯湘婷接任國小家長會長 凍齡美貌驚艷粉絲
曾被封為「玉女歌手」的侯湘婷，當年以《秋天別來》、《為你流的淚》等代表作走紅，2007年淡出演藝圈到美國深造設計領域，2013年與捷安特董事長外孫楊孟學結婚。近日，中部某國小在臉書發布家長會長交接活動的照片，43歲的侯湘婷意外重現眾人眼前，她身穿優雅的紫色禮服、氣質依舊，精緻的五官和凍齡狀態令粉絲驚艷不已，紛紛留言表示「完全沒變！」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
「2類蔬菜」最髒！醫揭「除農藥秘訣」：吃香蕉、龍眼要先洗
不少人擔心蔬果洗不乾淨，農藥殘留可能危害健康。長庚醫院腎臟科醫師顏宗海提醒，蔬果營養豐富，富含維生素C與抗氧化物，有助於解毒，但若未清洗乾淨，可能吃下農藥，建議選擇當季蔬果、以流動水清洗、向可靠通路購買、高溫烹煮，有助於避免攝入農藥。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前
中日硬槓燒到娛樂圈！aespa遭抵制上日本紅白 NHK高層急出面回應
日本首相高市早苗「台灣有事」的國會答辯引發中日關係緊張，在外交摩擦不僅急速降溫，娛樂文化層面衝突隨之升溫。日本NHK電視台日前公布跨年《第76回紅白歌合戰》出演名單，其中韓國女團aespa首度受邀登台，本應是韓流新勢力的榮耀時刻，卻因中國成員寧寧（Ningning）的一段舊貼文再度被挖出。引發網路連署活動抵制，現在人數已經超過8.5萬人。如今NHK電視台也回應了。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前
MLB》戶外打擊練習沒人想跟大谷同組 Smith爆料：大家都不想丟臉
洛杉磯道奇隊捕手Will Smith近日登上美國節目《The Rich Eisen Show》，大方分享大谷翔平在季後賽期間「解禁」戶外打擊練習時的震撼場面。他透露，大谷的打擊太過誇張，隊友們都「讓他自己打最後一組」，因為沒有人想與他同組，避免在飛行距離上一比就見笑。TSNA ・ 3 小時前
靠中國的都跌坐在地上！ 謝金河點名「這7檔」：股價都很慘
高市早苗「台灣有事論」引發中國反彈，14日起中國外交部宣導中國民眾「避免前往日本旅遊」，導致17日日經指數下跌1620.93點，觀光類股大跌，伊勢丹百貨更是下挫11.3%。對此，財信傳媒董事長謝金河表示，近年來兩岸紛爭上出現在台灣的戲碼都會複製在日本上，他認為，「靠中國的日本企業都會跌坐在地上」。EBC東森財經新聞 ・ 1 天前