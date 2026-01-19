川普控丹麥未能消除俄國威脅格陵蘭 解決這個問題「時候到了」





美國總統川普18日表示，丹麥未能採取任何措施消除格陵蘭的「俄羅斯威脅」，並稱「現在是時候了，這件事一定會達成」。

川普在真實社群發文寫道：「北約20年來一直告訴丹麥，『你們必須把俄羅斯的威脅從格陵蘭趕走。』不幸的是，丹麥一直無能為力。現在時候到了，這件事一定會達成！！！」



屢次威脅格陵蘭 島不到手不罷休

路透社報導，川普一再強調，他對於格陵蘭的立場絕不妥協，一定要取得這個丹麥的自治領土不可。他17日誓言要對歐洲盟友實施一系列不斷提高的關稅，直到美國獲準購買格陵蘭。

英國《金融時報》報導，在川普威脅向反對他接管格陵蘭行動的北約盟國施壓之際，歐盟各國正考慮對美國祭出總額高達930億歐元（約3415億新台幣）的關稅，或限制美國企業進入歐盟市場。此舉被視為幾十年來跨大西洋關係最嚴重的1次危機。

美國財政部長貝森特（Scott Bessent）18日表示，由於歐洲的「軟弱」，美國控制格陵蘭與否對全球穩定至關重要，並稱這對美國、歐洲還有格陵蘭都有利。他強調，在與俄羅斯和中國的地緣政治對抗中，美國須取得格陵蘭的所有權。

