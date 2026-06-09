將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

美國總統川普指控伊朗在荷姆茲海峽擊落美軍阿帕契直升機，並誓言採取報復行動，使兩國緊張局勢再度升溫。與此同時，馬斯克旗下的 SpaceX 傳出 IPO 認購需求爆表，金額高達 2500 億美元。

根據路透社（Reuters）報導，美國總統川普（Donald Trump）於週二表示，伊朗在荷姆茲海峽（Strait of Hormuz）擊落了一架美軍阿帕契（Apache）直升機。川普對此表達強烈譴責，並誓言美軍將會做出回應。這起事件讓原本就脆弱的美伊關係降至冰點，外界擔憂雙方可能爆發進一步的軍事衝突。

廣告 廣告

在財經與科技領域，馬斯克（Elon Musk）創辦的航太公司 SpaceX 傳出正準備進行史上最大規模的首次公開發行（IPO）。消息人士指出，投資者對 SpaceX 的認購需求極為強勁，目前已吸引超過 2500 億美元的資金意向，遠遠超過該公司原定募集的 750 億美元目標，顯示市場對太空產業前景充滿信心。

此外，體壇也傳來振奮人心的消息。網球傳奇球星 Serena Williams 在倫敦女王俱樂部（Queen's Club）重返賽場，並在睽違近四年後的首場比賽中順利奪勝，宣告這位美國名將正式回歸職業網壇。而在美國國內政治方面，民調顯示儘管部分候選人身陷爭議，多數選民仍傾向支持所屬政黨，反映出美國政壇日益嚴重的兩極化現象。

原文出處：川普控伊朗擊落美軍直升機揚言報復！SpaceX 傳啟動史上最大規模 IPO

本文由AI協作，經編輯審核後發布