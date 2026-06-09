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美國總統川普於週二證實，一架美軍阿帕契（Apache）直升機在荷姆茲海峽（Strait of Hormuz）巡邏時遭伊朗擊落。雖然兩名飛行員已平安獲救，但川普強調美國「必須反擊」，此舉讓剛見曙光的中東和平局勢再度陷入高度不確定性。

川普在社群媒體發文指出，這架高度先進的阿帕契直升機是在週二凌晨巡邏時發生意外。根據美軍中央司令部（U.S. Central Command）說法，直升機約在凌晨3點於阿曼（Oman）海岸附近墜毀。幸運的是，美國海軍出動水面無人機迅速尋獲並救起兩名機組人員，目前兩人皆平安無事。

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儘管人員均安，川普仍對伊朗的敵對行為表示強烈不滿，直言「美國有必要對這次攻擊做出回應」。這項表態無疑為中東局勢投下震撼彈，因為就在週一，以色列與伊朗才在川普的呼籲下，宣稱將停止針對彼此領土的直接攻擊，試圖緩解自4月以來的緊張對峙。

然而，德黑蘭（Tehran）當局先前曾警告，若以色列持續攻擊其盟友黎巴嫩真主黨（Hezbollah），伊朗將恢復敵對行動。目前中東地區的和平協議談判正處於關鍵時刻，各界原本期盼能藉此重新開放荷姆茲海峽，但隨著阿帕契遭擊落事件爆發，區域衝突升溫的風險再度攀升。

原文出處：川普控伊朗擊落美軍阿帕契直升機 強硬表態：美國必須反擊

本文由AI協作，經編輯審核後發布