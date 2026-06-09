川普控伊朗擊落阿帕契直升機 美軍宣布展開打擊行動

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美國軍方9日表示，美軍已經開始對伊朗發動打擊行動。在此之前，一架美軍阿帕契(Apache)直升機在阿曼(Oman)的海岸墜毀，美國總統川普(Donald Trump)稱伊朗要為這起事件負責。

美國中央司令部在社群媒體上發布的聲明中表示，這次打擊將是「對伊朗無端侵略行動的相應回應」。

川普接受美國廣播公司新聞網(ABC News)訪問時指出，他希望美方做出「非常強大的」回應。

伊朗國營媒體報導，位於荷莫茲海峽(Strait of Hormuz)的一座伊朗島嶼傳出了爆炸聲。

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川普在社群媒體發文，指控伊朗擊落了這架在荷莫茲海峽巡邏的直升機，並表示「美國必須對這次攻擊做出回應，這是必要之舉」。伊朗外交部長阿拉奇(Abbas Araghchi)則表示，靠近該國領土的外國部隊「始終面臨風險」。

美聯社報導引述一名不具名美國官員表示，這架直升機在與一架伊朗無人機相撞後墜毀。

目前還不清楚這次碰撞是否為蓄意的，官方聲明表僅表示，正在調查這起墜毀事件。美國有線電視新聞網(CNN)、哥倫比亞廣播公司新聞網(CBS)和其他媒體稍早都報導了與伊朗無人機相撞的消息。

阿帕契直升機的墜毀事件可能進一步威脅持續了2個月的停火協議。在一天前，伊朗和以色列進行了自停火生效以來的首次交火。伊朗國營電視台9日報導，以色列的攻擊造成至少2名伊朗防空部隊成員喪命。