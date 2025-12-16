川普控《BBC》誹謗干預總統大選 提告求償3150億元
美國總統川普（Donald Trump）於美東時間15日向法院提起訴訟，指控英媒《BBC》在一部紀錄片中不當剪輯其2021年1月6日的演說內容，構成誹謗以及具欺騙性與不公平的商業行為，影響到2024年總統大選，並求償高達100億美元（約新台幣3150億元）。
根據《美聯社》報導，川普怒控《英國廣播公司》（BBC）播出對川普「虛假、誹謗、誤導、貶損、煽動且惡意的描繪」，並形容此舉是公然試圖干預並影響2024年美國總統大選，提出誹謗和違反佛羅里達州不實暨不公平交易行為法兩項指控。
起訴書指出，《BBC》將川普於2021年1月6日演說中「完全不同、彼此分開的兩段內容」剪接在一起，刻意曲解其原意。川普於12月15日稍早在白宮橢圓形辦公室出面表示，提告《BBC》是因為對方「把話塞進我嘴裡」，「將我根本沒說過、與1月6日有關的可怕話語加諸於我身上，卻沒有播出他所說關於愛國與所有美好事情的話。」
《BBC》上月曾就該段演說的剪輯向川普致歉，但在川普揚言採取法律行動後，這家英國公共媒體機構仍否認構成誹謗。董事長沙阿（Samir Shah）曾形容此事為「判斷錯誤」，並引發《BBC》最高執行主管及新聞部門主管請辭。
該場演說發生在部分川普支持者闖入美國國會大廈之前，當時國會正準備認證民主黨總統當選人拜登（Joe Biden）在2020年大選中的勝選結果。
而《BBC》在2024年美國總統大選前數日，播出長達1小時的紀錄片《川普：第二次機會？》（Trump: A Second Chance?）。片中將川普於2021年演說中相隔近1小時的兩個段落，擷取三段引言剪接成看似連續的一段話，呈現川普號召支持者與他一同前進並喊出「死命奮戰」。但被刪除的內容，包含川普曾呼籲支持者以和平方式抗議的段落。
據了解，川普的訴訟是在美國佛羅里達州邁阿密聯邦法院提出；至於在英國提告的期限，早在1年多前即已屆滿。法律專家指出，由於該紀錄片並未在美國本土播出，案件在美國審理可能面臨管轄權等挑戰。
不過，訴狀主張，美國民眾可透過訂閱串流平台BritBox觀看《BBC》的原創內容，包括播出該紀錄片的《全景》（Panorama）系列。
