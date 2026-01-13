川普推信用卡限利10% 美股多收低、摩根大通財報亮眼仍遭拋售

美國紐約證交所的交易員，攝於2025年12月17日。路透社



美國總統川普近日對信用卡利率上限等提出多項主張後，美國標普500指數週二（1/13）下跌，儘管投資銀行摩根大通財報優於預期，但投資者仍拋售該股，同時還需應對川普一系列提案所引發的市場波動。

道瓊工業指數大跌398.21點或0.80%，收報49191.99點；標普500指數下挫13.53點或0.19%，收在6963.74點；那斯達克指數滑落24.02點或0.10%，收23709.88點；費城半導體指數上漲73.16點或0.95%，收7747.99點。

儘管摩根大通（JPMorgan）第4季盈收與獲利均超出預期，但其股價仍下跌4.2%。公司財務長巴努（Jeremy Barnum）暗示，銀行業可能反對川普在上週五（1/9）宣布，信用卡利率一年內不得超過10%的限制令。

高盛隨摩根大通走低，跌幅超過1%。萬事達卡與Visa等金融股分別下跌3.8%及4.5%，成為當日表現最差的個股。

川普除要求限制信用卡利率，上週還提出多項主張，包括禁止國防企業發放股息或進行股票回購，並應禁止大型機構投資者增持獨棟住宅等。

