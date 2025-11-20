川普推動新版俄烏和平方案 美陸軍部長抵基輔

（中央社華盛頓19日綜合外電報導）川普政府擬定一份28點俄烏和平方案，要烏克蘭割讓頓巴斯地區、多年內不爭取加入北約，俄國則承諾停止攻擊。歐洲盟國對這份美俄方案措手不及，基輔則尋求拉歐洲爭取轉圜。

華爾街日報引述知情官員表示，川普政府打算使用與先前成功斡旋加薩停火相同的方法：先擬議出一份20多點式的架構，然後施壓交戰雙方接受。華盛頓郵報指美國陸軍部長德里斯科（Dan Driscoll）率領的代表團19日抵達基輔，是川普今年回鍋白宮後到訪烏克蘭的最高級別五角大廈官員。

● 烏割地限武、暫不入北約 俄形諸法律不攻擊

一名歐洲官員指出，方案是美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）、中東特使魏科夫（Steve Witkoff）、川普女婿庫許納（Jared Kushner）及俄國總統普丁特使德米崔耶夫（Kirill Dmitriev）參與下所共同擬議，但內容勢必遭基輔與歐洲強烈反對。

綜合華爾街日報與Axios新聞網引述的消息披露，美俄討論出的方案要烏克蘭將整個烏東頓巴斯（Donbas）地區交給俄羅斯，等於基輔要讓出手中僅存的14.5%頓巴斯土地。

烏軍主動撤離的頓巴斯地區將成為非軍事區，俄軍不進入；札波羅熱（Zaporizhzhia）與赫松（Kherson）兩州的俄占區則依當前戰線凍結。

烏克蘭還必須同意幾年內都不爭取加入北約、境內不得部署任何國際維和部隊；俄國則承諾不再攻擊烏克蘭或其他歐洲國家，承諾將形諸法律。美國與其他國家將承認克里米亞與頓巴斯為俄國合法領土，但不要求烏克蘭承認；此外也限制烏克蘭軍隊規模與長程武器能力，換取美國安全保障。

方案內容大致與川普、普丁今年8月阿拉斯加峰會所提條件相同。華府一名高層表示，川普不認為烏克蘭能否收復失土是他的責任，他要的是達成一項能停止目前戰事的協議，且白宮的看法是只要戰爭不停，烏克蘭遲早也是失去領土，「現在達成協議反而對烏克蘭好」。

● 美烏折衝 雙方認知存落差

Axios引述兩名知情人士透露，卡達與土耳其也參與這次川普的俄烏和平方案擬定，並支持美國的斡旋。華府認為卡達與土耳其之前的協助促成加薩止戰，應也能幫助結束俄烏戰爭。

消息人士指出，上週末川普特使魏科夫烏克蘭總統澤倫斯基國安顧問烏梅洛夫（Rustem Umerov）會談時，一名卡達高級官員也有與會。但在與烏梅洛夫會面前，魏科夫已先與俄國特使德米崔耶夫就方案多次深入討論。

美、烏對這場會談的認知則有落差。美方消息人士指烏梅洛夫獲澤倫斯基授權與魏科夫協商，所提的許多意見也被納入28點方案，會談達成諸多共識；但烏方消息人士說，澤倫斯基只是派烏梅洛夫聽取口頭簡報，沒有接受方案內容，烏方對當中許多條款表示反對。

美方官員表示，魏科夫原訂19日前往土耳其首都安卡拉，與澤倫斯基及土耳其外長舉行三方會談。但在澤倫斯基推翻烏梅洛夫達成的共識、且表明對這份方案不感興趣後，魏科夫推遲安卡拉之行。

● 歐洲猝不及防 澤倫斯基拉歐洲爭取轉圜

澤倫斯基19日前往安卡拉與土耳其總統艾爾段會晤。美方官員透露，澤倫斯基改為攜帶另一份與歐洲夥伴起草、但俄羅斯絕不會接受的方案版本前往安卡拉；烏方官員透露，澤倫斯基希望和平方案的討論要納入歐洲。

華爾街日報指稱，歐洲盟國對川普和平方案的消息措手不及。德國外長瓦德福（Johann Wadephul）19日向媒體表示，他們完全未被告知方案細節。

一名美方官員並表示，隨華府再次推動俄烏和平進程，川普政府內最支持基輔的烏克蘭特使凱洛格（Keith Kellogg）已告訴同事，他打算明年一月卸任。（編譯：陳亦偉）1141120