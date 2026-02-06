川普推平價購藥平台「TrumpRx」！ 減肥藥價降超過80％？

【緯來新聞網】川普政府於昨日正式推出「TrumpRx」處方藥購藥網站，首波名單涵蓋超過 40 種藥品，為了履行讓美國人享受全球最低藥價的承諾。最引發關注的是，目前市場上極受歡迎的減肥神藥「胰妥讚」（Ozempic）與「週纖達」（Wegovy）價格出現雪崩式下跌，月費從原本破千美元的高位，直接降至199美元，降幅達超過 80％ 。

（圖／翻攝自TrumpRx 官網）

此次藥價突破，源於川普政府在過去數月與輝瑞、禮來及默克等藥廠巨頭進行的密集協商。川普在發布會上強調，美國長期以來補貼全球藥價的時代已經結束，他要求各大藥廠在美國的定價必須比照其在海外提供的最低價格，不得讓美國民眾承擔不對等的醫療成本。然而市場分析也預測，此政策帶來的連鎖反應，可能會導致其他國家的藥價面臨上漲壓力。



然而，消費者實際能省下多少費用仍有待觀察。由於該網站主要鎖定不透過保險購藥的族群，對已有保險的民眾而言，價格「未必更便宜」，因平台顯示的僅為自付金額。此外，部分消費者也可能透過改用價格較低的學名藥來降低支出。

