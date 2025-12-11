川普推金卡簽證 繳100萬美元換在美永居

川普總統強調，這一張以他為名的金卡比綠卡更強、更有力。個人提出申請時，必須先繳1.5萬美元當做手續費，這筆錢不會退還；經過國土安全部審查批准之後，再支付100萬元美金、等於台幣大約3100萬，就可以獲得美國永久居留權。企業也可以幫外籍員工申請，但是更貴，要兩倍價格。

官方網站上面還預告推出更高階的白金卡，申請費用是500萬美元，折合新台幣1.56億，每年可以在美國居住最多270天，對富豪們最有吸引力的是「海外所得」不必在美國繳稅。

川普總統一上任就大規模掃蕩，並且遣返無證移民，現在推出的付費移民方案，卻像是對有錢人大開後門，勢必引發不少爭議。

川普總統多次談到的金卡簽證，終於在10日上路。他先在社群媒體上發出貼文，表示這張金卡能讓符合資格的人直通公民身分，令人振奮。隨後官方網站就正式上線。

美國總統川普說，「金卡有點像是綠卡，但是比起綠卡又有更多好處。」

官方網站顯示，申請人只要付出100萬美元，相當於3000多萬台幣，就可以取得類似綠卡的簽證，在美國工作與生活，並且有機會在5年後成為美國公民。

而除了個人申請之外，還有企業版金卡，標價也翻倍，要6000多萬台幣。川普表示，許多大企業礙於簽證問題，無法雇用頂尖的外籍畢業生，金卡就是要幫企業解決相關困難。

美國總統川普表示，「企業就可以到華頓商學院、史登商學院、哈佛、麻省理工，隨便你到哪裡、哪家學校徵才，你可以買張金卡，讓這個人可以待在美國。」

不只金卡，川普還預告了更高階的白金卡，要價500萬美元，超過新台幣1.5億，持有人每年可以在美國居留270天，重點是境外所有收入都不必繳稅給美國政府。

川普強調、金卡必須要非常優秀才能獲得通過。不過，川普本人或官方網站都沒有提到詳細的審查標準，讓外界仍然有許多疑問。商務部長盧特尼克則指出，現行綠卡持有人的收入，一般來說低於美國民眾平均收入，而且更可能申請社會福利，但是他並沒有提出具體證據。

