川普推關鍵礦產戰略儲備 商務部長：奪回中國控制權

（中央社記者鍾佑貞華盛頓2日專電）美國總統川普今天宣布啟動關鍵礦產儲備「金庫計畫」，並以美國長年的戰略石油儲備為比喻，指計畫目的在於保護製造商免受供應中斷衝擊。商務部長盧特尼克強調，美國正在奪回受中國掌控的關鍵礦產。

川普下午在數名內閣官員及產業代表見證下，於白宮宣布啟動公私合資120億美元（約新台幣3792億元）的「金庫計畫」（Project Vault），確保美國企業與勞工永遠不會因任何短缺受到傷害。

「一如我們長期以來擁有國防戰略石油儲備及關鍵礦產儲備，我們現在正在為美國工業建立這樣的儲備，以避免任何狀況」，川普說。

川普並提到，不願再重演一年前的狀況。

中國去年4月限制7種稀土元素出口，後續擴大管制，迫使美國製造商減產並透過談判暫緩進一步措施。

盧特尼克（Howard Lutnick）今天發言時抨擊歷任前總統讓關鍵礦產完全落入中國掌控，使美國的採礦產業崩潰，同時中國卻不斷開礦；如今美國正在奪回或重振關鍵礦產資源、採礦業、汽車業及半導體產業。

「金庫計畫」執行細節方面，參與合資的美國進出口銀行（EXIM）今天透過聲明指出，將在美國各地的設施中儲存戰略關鍵礦物，降低對外國控制供應鏈的依賴。

根據國際能源總署（IEA）數據，中國主導關鍵礦物供應鏈，精煉全球47%至87%的銅、鋰、鈷、石墨和稀土。這些礦物用於國防科技、半導體、再生能源組件、電池和精煉程序。

北京對整個產業高度壟斷的地位，促使美國積極尋找替代來源，並推動建立儲備機制。

中國去年多次利用稀土作為美中貿易談判籌碼，進一步敲響美國警鐘。稀土產業新聞網「稀土交易所」（Rare Earth Exchanges）曾發布報告指出，美國恐怕要到2040年才能建立自身完整的稀土供應鏈。

美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）4日將在國務院主持的「關鍵礦產部長級會議」，稀土意料為核心議題。根據國務院公布的議程，副總統范斯（JD Vance）及財政部長貝森特（Scott Bessent）將發表演說。

來自數十個歐洲、非洲與亞洲國家的官員也將與會。美聯社報導，會議期間，預料將簽署多項雙邊協議，以改善及協調關鍵礦產的供應鏈與物流體系。

國務院在宣布會議的聲明中表示，「關鍵礦產部長級會議」將為與會各方合作確保取得稀土方面注入動能。

至於台灣是否將出席會議，國務院目前沒有回應。駐美代表處則表示，剛落幕的台美經濟繁榮夥伴對話（EPPD）已就包括關鍵礦物在內等相關領域進行討論並獲豐碩成果。

代表處透過媒體群組表示，台美將在這次對話成果上持續深化供應鏈安全及韌性的相關合作，進一步強化台美全方位且緊密的夥伴關係。（編輯：張芷瑄）1150203