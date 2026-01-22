川普推高會費「新聯合國」 外交學者憂傳統盟友恐只能拿錢換國家安全

國際中心／綜合報導

政大外交系教授連弘宜在廣播「POP大國民」節目中接受主持人彭光偉專訪時示警，川普正在建構一套平行於聯合國之外、且具高度排他性的「付費會員制」國際秩序。（圖／翻攝畫面）

面對川普政府強勢推動「美國優先」，傳統西方盟友和現行國際組織體系正瀕臨崩解。政大外交系教授連弘宜在POP RADIO的「POP大國民」節目中接受主持人彭光偉專訪時示警，川普正在建構一套平行於聯合國之外、且具高度排他性的「付費會員制」國際秩序。在「安全」與「經濟」的雙重勒索下，歐洲國家恐將被迫低頭，接受以金錢換取保護傘的殘酷現實。

主持人彭光偉在節目中提到，歐盟雖然試圖列出經濟制裁清單反制川普想要強買格陵蘭的關稅威脅，但各國領袖在川普面前似乎顯得進退失據，甚至被「掐著脖子」。連弘宜對此直言，這場賽局存在根本性的實力不對稱。他分析，歐洲雖然在經貿數字上就算有籌碼，但國防安全卻完全依賴北約，而北約的情報與核心戰力皆掌握在美軍手中。一旦川普祭出「撤除駐歐美軍」、「停止軍援烏克蘭」或「切斷情報鏈」這幾招，歐洲將無任何替代方案可選，最終只能妥協。

連弘宜進一步指出，川普這種將國際關係「商業化」的邏輯，在近期推動的「加薩和平委員會」上展露無遺。川普自任該委員會終身主席，並設立高達十億終身席位或一億美金的入會門檻，甚至因法國總統馬克宏拒絕加入，就揚言對香檳課徵200%關稅。連弘宜分析，這種「順我者昌、逆我者課稅」的做法，完全打破了傳統外交慣例，將國際組織變成了私人俱樂部。

連弘宜觀察到，面對這種單邊主義的極限施壓，傳統中等強國如加拿大、澳洲已開始動搖，甚至不得不尋求與中國修好以分散風險。他強調，川普建立的這套新秩序完全依賴其個人權力與美國現階段的國力支撐，缺乏正當性。對於歐洲與其他盟邦而言，現在面臨的是一個極其痛苦的選擇，不是付出高昂的經濟代價留在美國的保護傘下，就是要冒著安全真空的風險嘗試走自己的路。

