川普推「和平理事會」俄獲邀加入 傳首年出資10億美元可取得永久會籍

美國總統川普（Donald Trump）推動成立「和平理事會」，負責加薩戰後治理與重建事務，似乎有意另立門戶和聯合國打對台。川普21日在瑞士表示，俄國總統普亭（Vladimir Putin）已接受邀請，同意加入和平理事會；儘管俄方回應仍在評估，不過普亭本人對於川普推動成立和平理事會表達支持，並表示在決定之前，俄國已準備好從被凍結的資產中提撥10億美元加以挹注。

由川普一手推動、被外界稱為「付費版安理會」的和平理事會，目前正緊鑼密鼓籌備中。川普說，受邀加入的人很多，受邀人選之中也有頗具爭議的對象，但他認為這些人都能把事情做好，且具有相當影響力；同時也強調，對於想加入的國家，將進行審查。

和平理事會章程草案規定，成員國任期不超過3年，但只要首年挹注10億美元現金，即可取得永久會籍。川普稱普亭已接受邀請，但俄方強調仍在評估；普亭則提到，可將美國前政府凍結、俄國的10億美元資產轉移到和平理事會。

川普推和平理事會 聯合國批破壞全球秩序

此外，以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）改變態度，同意加入。教廷表示，教宗良十四世（Pope Leone XIV）已接獲邀請，但仍需要時間考慮。聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）則警告，另立門戶恐將破壞全球秩序。

