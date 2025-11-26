川普推一把 尖峰時刻系列片時隔近20年出第4集

（中央社洛杉磯25日綜合外電報導）美國總統川普（Donald Trump）親自要求下，動作喜劇系列片「尖峰時刻」（Rush Hour）將時隔近20年推出最新第4章，並由派拉蒙（Paramount）發行。

綜合美國娛樂業界媒體綜藝（Variety）與財經媒體CNBC報導，這項計畫過去多年一直處於停擺狀態，不是因為乏人問津，而是各大片廠對與導演布萊特瑞納（Brett Ratner）合作態度審慎。

2017年，數名女演員指控布萊特瑞納毛手毛腳，導致他的事業一落千丈。他否認相關指控，也未被起訴。

而近來，布萊特瑞納因執導第一夫人梅蘭妮亞（Melania Trump）個人紀錄片，與第一家庭互動更趨密切。

「尖峰時刻4」（Rush Hour 4）將會是布萊特瑞納自2014年的「海克力士」（Hercules）以來首度執導長片。觀眾也將再度看到成龍（Jackie Chan）與克里斯塔克（Chris Tucker）攜手在大銀幕辦案。

1998年「尖峰時刻」是票房強片，全球海撈2億4400萬美元；2001年的「尖峰時刻2」和2007年的「尖峰時刻3」更上一層樓，票房分別達3億4700萬和2億5800萬美元。不過自此之後，喜劇片在票房市場的吸引力已普遍下降。

目前還不清楚「尖峰時刻4」的時間軸，但負責這套系列片拳腳功夫重頭戲的成龍，已經71歲；而克里斯塔克則是自「尖峰時刻3」以來就未扛下主角重任。

派拉蒙不久前被天空之舞（Skydance）收購整合，現急需新片充實發行片單。公司目標是在2026年前，將每年發行量從目前的8部提升至15部，2027年達到17部，2028年增至18部。

值得注意的是，新任執行長大衛．艾里森（David Ellison）是甲骨文（Oracle）創辦人賴瑞．艾里森（Larry Ellison）的兒子，後者是川普最具影響力的金主之一。川普過去曾公開讚揚艾里森領導該媒體公司。

派拉蒙天空之舞（Paramount Skydance）未對置評請求作出回應；白宮也沒有回應。（編譯：蔡佳敏）1141126