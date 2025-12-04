川普推「汽車可負擔性」 撤拜登時期 油耗標準
美國總統川普，3日宣佈即將撤銷拜登時期，制定的平均油耗標準CAFE。川普提出，要把輕型汽車的油耗標準，從每加侖80公里，降至約55.5公里，目的是主打汽車可負擔性，透過降低車商的造車成本，讓一般消費者買新車時，節省至少1000美元。然而，分析指出，這並不能真的減輕美國人的負擔。
美國總統川普（Donald Trump），3日同框三大汽車製造商巨頭高管，宣佈即將撤銷前總統拜登（Joe Biden）時期，制定的平均油耗標準（Corporate Average Fuel Economy, CAFE）。
美國總統 川普：「(運輸)部長達菲，今天頒佈新規，運輸部將廢除拜登時期的油耗標準(CAFE)。此一規定，迫使汽車製造商使用昂貴技術造車，提高成本，提高價格，還讓車子變得更糟。」
1975年，美國首次提出這個標準，而在拜登時期，適度提高標準，其中規定2031年前，要把輕型汽車的油耗標準，提高到每加侖50英里，約80公里，目的是要對抗氣候變遷，並提高電動車銷量。換川普當家，現在則提出要把標準，降至每加侖34.5英里，約55.5公里，目的是「汽車可負擔性」。
美國總統 川普：「這個舉動，預計能替一般消費者，買一台新車時節省至少1000美元，我們認為大體上甚至更多。」
川普批評拜登時期的政策，是「反經濟」，在場的福特（Ford）和斯特蘭蒂斯（Stellantis）CEO，還有通用汽車工廠經理，口徑一致謝謝川普推高油耗車。
福特CEO 法利（Jim Farley）：「這會讓我們把汽車變得更可負擔，謝謝你們踏出這一步。」
只不過通用汽車（General Motors）也說，會繼續製造省油的車。CNN分析，川普放寬監管車子的油耗，並不會真的讓美國人省下1000美元。
CNN首席氣候記者 Bill Weir：「不能。倒是一台電動車能比油車省約1000美元的燃料費，甚至在保養方面省下4600元到5000元，因一台電動車的馬達效率更高。他現在的出發點是政治，總統答應要幫忙化石燃料公司，他在競選時答應的，他在這方面做了很多。他也終止拜登時期，受歡迎的電動車激勵措施。」
何況車商，還得符合美國部分州和其他國家，嚴格的油耗規範，因此造車成本和消費者買車的物價，都不會下降。但歲末年終的這個時候，開油車的美國人，都能體會到小確幸。
AAA發言人 迪亞茲（Aixa Diaz）：「我們自2021年(5月)起，再也沒有看過如此低的油價。我們進到假日季節，也預期能繼續看到此一趨勢。」
這周，美國全國的無鉛汽油，每加侖的平均價格跌破3美元，而在一些州，平均價格甚至更低。
AAA發言人 迪亞茲：「你有高供應、低需求，你也有生產成本較低的汽油混合物。所有因素加在一起，你就得到低油價。」
其中一個原因是原油價格已經顯著下降。回顧2022，俄羅斯入侵烏克蘭的第10個月，美國原油價格約每桶81美元，時間快轉到現在，每桶只要60美元上下，甚至更低。另一個原因則是，大部分的加油站，正提供生產成本較低的冬季配方汽油，除了節日季節，需求通常都在冬季下降。
另一方面，川普的財政部長貝森特（Scott Bessent ）也出席「紐約時報」（The New York Times）交易錄峰會（DealBook Summit），高談闊論「可負擔性」。
美國財政部長 貝森特 vs. 主持人：「在藍州，可負擔性在藍州相當糟糕。(我們可以辯論。)不，完全沒什麼好辯論的，通膨高出50個基點。前10個最高的通膨率都在藍州。(但我看到這個，美國國會聯合經濟委員會的數據，自2021年，最高的通膨率都在紅州，尤其佛州。)我在和你說的是現在。(不是過去4年)。對，現在，今天。(好喔。)」
貝森特主張藍州的可負擔性，比紅州糟，不過根據2021年到2024年的數據，最高的通膨率大部分都在紅州。
加上美國11月流失約3萬2千個私部門的工作，相對前一個月，增加4萬7千個工作，是一個顯著下降。而根據全國零售聯盟（NRF）的最新調查，今年的假日季，預計商店僱用員工，減少幅度可能高達40%。通膨和就業兩難，讓「可負擔性」，成為此時此刻美國的最熱門話題。
