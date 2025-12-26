川普推「黃金艦隊」計畫 專家質疑執行能力與成效

（中央社香港26日綜合外電報導）香港「南華早報」報導，專家指出，美國總統川普旨在嚇阻中國的新戰艦計畫，不僅面臨巨大的執行障礙，還可能促使北京當局加倍投入反艦武器的發展。

川普22日公布一款新型海軍戰艦。根據這位美國領袖的說法，這款「川普級」（Trump-class）戰艦將比以往任何戰艦都更大、更快，且威力也比以往「強大100倍」，並將構成他所謂的擴編版「黃金艦隊」（Golden Fleet）核心，以鞏固美國的海上主導地位。

根據川普說法，這些戰艦將配備極音速飛彈、核動力巡弋飛彈、電磁軌道砲（railgun）和高能雷射武器，並將「高度由人工智慧（AI）控制」。

川普在他的海湖莊園（Mar-a-Lago）做出宣布時指出，這款新級別的艦艇將「讓全世界的美國敵人心生畏懼」，但他並未點名任何特定國家。

中國人民大學國際關係教授時殷弘表示，這項戰艦計畫「完全是針對」中國。他說，計畫如果實現，將增強美國本已先進的海軍能力，並大幅提升對海洋的掌控力。

華府哈德遜研究所（Hudson Institute）資深研究員歐德高（Liselotte Odgaard）則認為，新戰艦計畫是「長期的戰略信號和工業基礎政治」。

她表示，即使新戰艦建成，也只是增加一艘未來的旗艦，短期內印太地區的嚇阻力仍取決於分散式殺傷網、近岸拒止能力及潛艦與航空母艦戰備狀態。

美國海軍初期將建造兩艘川普級戰艦，目標是總共建造20至25艘。這些船隻目前仍處於設計階段，首艦「無畏號」（USS Defiant）的建造目標定於2030年代初期。

自今年重返白宮以來，川普一直矢言要振興美國造船業，因為愈來愈多警告指出，美國在造船能力和總產量方面都落後於中國。

根據華府智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）數據，2024年中國在全球商業造船領域的市占率超過53%，而美國僅占0.1%。

中國擁有世界上規模最大的海軍，戰鬥部隊超過370艘艦艇和潛艦。根據五角大廈本週提交給美國國會的年度報告，中國海軍計劃在2035年前生產6艘航艦，使總數達到9艘。

然而，新加坡拉惹勒南國際關係學院（RSIS）國防與戰略研究所資深研究員許瑞麟（Collin Koh）指出，鑑於美國海軍計畫被取消的「坎坷」紀錄及美國造船業「根本上的體制性問題」，即便有韓國等盟國支持，這些戰艦最終能否建成仍存在「巨大的問號」。

他說：「即使計畫付諸實行，能造多少艘？資金能否持續支持？這在很大程度上取決於美國國會的動態。而這一切在期中選舉前都尚未塵埃落定。」

中國解放軍退役大校周波也表示，美國的海軍實力已顯著衰退，國防工業能力下滑得更嚴重，恢復這些能力並非一蹴可幾。

他認為，下屆政府很可能就不再談論此事，「技術上，難度極高且複雜，協調這麼多元素幾乎是不可能的」。

東京國際基督教大學（International Christian University）國際關係教授納吉（Stephen Nagy）認為，美國的戰艦宣告可能會「促使中國加速反艦彈道飛彈計畫，並深化與俄羅斯的軍事協調」。

中國軍事分析家宋忠平則質疑，面對廣泛的反艦能力，戰艦能否生存下來。他說：「美國要靠這個舉動改變海軍力量平衡，難度極高。」（編譯：李佩珊）1141226