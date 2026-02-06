川普推「TrumpRx」平台砍藥價！ 喊驚人宣言：以後美國藥價全球最低

美國總統川普成立「TrumpRx」的處方藥網站，讓減肥藥物價格大打折。（示意圖，由AI生成）

美國總統川普於週四晚間正式啟動名為「TrumpRx」的處方藥網站，準備兌現其降低生活成本的競選支票。川普在新聞發布會上高調宣布，美國人將能以低於以往數倍的價格購買藥品，其中風靡全球的減肥藥「胰妥讚」（Ozempic）價格更將從千美元重摔至199美元。川普更強硬表示，美國不再補貼他國藥價，未來美國將支付全球最低價，而其他國家的藥價「將因此翻倍」。

瘦身神藥2折入手！目標全美2026年集體減重一億磅

根據《紐約郵報》、《News Nationnow》等媒體報導，「TrumpRx」平台（TrumpRx.gov）的核心在於打破藥廠的訂價壟斷。川普點名多項常用藥物將大幅降價：

GLP-1減肥藥，如Ozempic、Wegovy（週纖達），將從原本每月超過1,000美元降至199美元（約新台幣6,299元）。

胰島素（Insulin）：禮來藥廠（Eli Lilly）配合從200美元砍至25美元。

吸入器：阿斯特捷利康（AstraZeneca）將從458美元降至51美元。

美國醫療保險暨行政官員奧茲博士（Dr. Mehmet Oz）興奮預測，隨著減肥藥普及，美國人將在2026年集體減重1億磅；他甚至開玩笑說，隨著不孕症藥物降價，未來美國將出現大量的「川普寶寶（Trump babies）」。

操作超簡單！「印出優惠券」直接送藥到家

根據國家設計工作室主管傑比亞（Joe Gebbia）的介紹，該平台設計極為簡便。使用者只需上網搜尋所需藥品，比較價格後印出「優惠券」，即可前往藥局購買或選擇送貨到家。

奧茲博士提醒民眾，從今往後買藥前「一定要先上網查價」，因為這些折扣是免費提供的競爭市場。為了換取這筆為期3年的藥價協議，參與的五大藥廠（阿斯特捷利康、禮來、EMD Serono、諾和諾德、輝瑞）將獲得為期3年的關稅豁免權。

「美國優先」藥價戰！川普：換其他國家付錢了

川普在會中再次重申其「美國優先」政策，他抱怨美國過去每年補貼全球數千億美元的研發成本，導致美國藥價是其他開發國家的三倍，這種情況必須結束。

「美國將支付全球最低的價格」川普預言，當藥廠無法從美國賺取暴利後，為了平衡成本，藥廠在世界各地的訂價將會翻倍甚至三倍，「他們的價格會飆升，但美國會大幅下降。」這番言論無疑為全球藥品市場投下了一顆震撼彈，各國政府正密切關注後續連鎖反應。

