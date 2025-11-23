川普提俄烏終戰計畫 美國烏克蘭歐洲高官齊聚瑞士會商

（中央社日內瓦23日綜合外電報導）來自歐洲、美國及烏克蘭的高官今天齊聚瑞士日內瓦，討論華府提出、旨在結束烏克蘭戰爭的草案計畫。烏克蘭及其盟友認為這項計畫對侵略者俄羅斯做出重大讓步，對此表達擔憂。

路透社報導，美國總統川普（Donald Trump）21日表示，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）須在27日前贊同這份28點計畫。該計畫要求烏克蘭割讓領土、同意限制自身軍事力量，並放棄加入北大西洋公約組織（NATO）的訴求。

包括在前線作戰的士兵，對許多烏克蘭人而言，這樣的條件等同於在持續戰鬥近4年後投降。

自該計畫公布以來，外界對於起草過程涉及哪些人員存有諸多疑問。烏克蘭的歐洲盟國表示，他們並未被徵詢意見。

根據一名美國官員的說法，美國特使魏科夫（Steve Witkoff）及國務卿盧比歐（Marco Rubio）今天已抵達日內瓦，準備參加會談。

美方一名官員表示：「我們希望敲定最後細節…以起草一份對他們（烏克蘭）有利的協議。」在盧比歐啟程前往日內瓦前，川普表示，他目前提出的終戰計畫並非最終方案。

美國官員指出，今天上午會先舉行協調會議，隨後認真開始會談。這名官員補充道，美烏官員將進行一整天不同形式的會商。

這名要求匿名的官員還透露，在日內瓦會談前，美烏官員也進行了正面且具有建設性的會談。

今天上午，大批外交車隊在日內瓦街頭穿梭。美國陸軍部長德里斯科（Daniel Driscoll）也已抵達日內瓦，烏克蘭代表團則由澤倫斯基的幕僚長葉爾馬克（Andriy Yermak）領銜。

來自法國、英國、德國的國家安全顧問與歐盟也參與討論，義大利亦派官員出席。

加拿大總理卡尼（Mark Carney）表示，他將於今天稍晚與澤倫斯基討論和平計畫。

美國提出的和平計畫支持俄羅斯的主要訴求，歐洲及其他西方領袖昨天表示，美版計畫可作為終結俄烏戰爭的談判基礎，但「仍需進一步研議」。他們希望在27日最後期限前，為烏克蘭爭取到更有利的條件。

德國政府消息人士表示，歐洲方面依據美版方案擬定的和平計畫草案，已分別交給烏克蘭及美國政府。（編譯：楊昭彥）1141123