川普提名新Fed主席 貴金屬暴跌近3成、美股收黑

美國股市週五收盤收黑。圖為紐約證交所資料照片。路透社



美國總統川普週五（1/30）提名新聯準會（Fed）主席人選華許被視為有助穩定美元，投資人紛紛拋售黃金、白銀等貴金屬，白銀跌幅接近3成。美股三大指數週五收盤則是全部收黑。

美股週五開盤時，市場仍在消化川普提名聯準會前理事華許（Kevin Warsh）為下任主席的消息，三大指數一度下跌，之後雖稍有回升，但投資人對未來降息走向和獨立性的信心仍不明朗，美股收黑。

道瓊工業指數終場下跌179.09點，或0.37%，收在48892.47點。標準普爾500指數下跌29.98點，或0.43%，收在6939.03點。以科技股為主的那斯達克指數下跌223.30點，或0.94%，收在23461.82點

由於市場預期華許將穩定美元、降低持續走低風險，近日屢屢突破天價的貴金屬大幅下跌。

國際黃金現貨價在台灣時間週六（1/31）凌晨3時左右來到每盎司4883.62美元，跌幅達9.5%。美國2月黃金期貨價格為每盎司4745.1美元，跌幅11.4%。

現貨白銀價則是一度跌至每盎司77.72美元，創下1982年來最大單日跌幅，隨後稍微回升至每盎司83.99美元，跌幅27.7%。

現貨鉑金跌至每盎司2125美元，跌幅19.18%。鈀金則是大跌15.7%，來到每盎司1682美元。

