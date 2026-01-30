川普提名新Fed主席 貴金屬暴跌近3成、美股收黑
美國總統川普週五（1/30）提名新聯準會（Fed）主席人選華許被視為有助穩定美元，投資人紛紛拋售黃金、白銀等貴金屬，白銀跌幅接近3成。美股三大指數週五收盤則是全部收黑。
美股週五開盤時，市場仍在消化川普提名聯準會前理事華許（Kevin Warsh）為下任主席的消息，三大指數一度下跌，之後雖稍有回升，但投資人對未來降息走向和獨立性的信心仍不明朗，美股收黑。
道瓊工業指數終場下跌179.09點，或0.37%，收在48892.47點。標準普爾500指數下跌29.98點，或0.43%，收在6939.03點。以科技股為主的那斯達克指數下跌223.30點，或0.94%，收在23461.82點
由於市場預期華許將穩定美元、降低持續走低風險，近日屢屢突破天價的貴金屬大幅下跌。
國際黃金現貨價在台灣時間週六（1/31）凌晨3時左右來到每盎司4883.62美元，跌幅達9.5%。美國2月黃金期貨價格為每盎司4745.1美元，跌幅11.4%。
現貨白銀價則是一度跌至每盎司77.72美元，創下1982年來最大單日跌幅，隨後稍微回升至每盎司83.99美元，跌幅27.7%。
現貨鉑金跌至每盎司2125美元，跌幅19.18%。鈀金則是大跌15.7%，來到每盎司1682美元。
更多太報報導
川普談聯準會新主席人選：他確實想降息
快訊／川普社群發文 宣布提名華許為新任聯準會主席
快訊／原來是同一案！東京羽田機場搶劫未遂受害人 飛抵香港又被搶
其他人也在看
快訊／川普接連出手！美股開盤4大指數全跌了
美國總統川普動作頻頻，除了宣布國家進入「緊急狀態」，揚言向任何「直接或間接向古巴供應石油的國家」課稅外，也提名聯準會（Fed）前理事華許（Kevin Warsh）為新任聯準會主席，是否影響美股有待觀察。可留意的個股則有，開出財報的蘋果（Apple）、威騰電子（Western Digital）。今（30）日美股開盤，4大指數一度全走跌。三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前 ・ 29則留言
【Yahoo早盤】台股挫500點陷3萬2保衛戰...名師蔡明翰：是買點別跟殺
台股今（30）日拉回修正，早盤最低觸及32,004點，跌點逾500點。國泰證期顧問處協理蔡明翰表示，今日預估成交量落在8100億元，量縮顯示並未有大量賣壓湧出，整體來說，台股與日韓股不同調，是「先跌」，反倒是買點出現，尤其在美股終場收復失土的情況，此時不要跟殺才對。Yahoo股市 ・ 22 小時前 ・ 18則留言
【台股元月風雲榜】買一張血虧91萬...緯穎跌2成同4檔千金股入榜 上市20大衰股出爐
台股今（30）日迎來1月最後一個交易日，《Yahoo股市》統計截至今日為止，1月以來跌幅前20大的上市公司中（註：經還原權息值），以英利-KY（2239）跌得最重，跌幅超過23%，此外，4檔千金股入列，包含EPS獲利王緯穎（6669）也以2成跌幅入榜，川湖（2059）則下挫16%，AES-KY（6781）、貿聯-KY（3665）也同樣淪為跌幅榜一員。Yahoo股市 ・ 17 小時前 ・ 3則留言
自行車王國崩壞？巨大、美利達股價殺回15年前 地標店熄燈洩巨變
台灣素有「自行車王國」之稱，但在多重內外壓力夾擊下，產業前景正面臨嚴峻考驗。財經專家、股人阿勳在臉書分析台灣自行車王國衰退的原因，包含受外籍勞工剝削爭議、庫存去化不及、大陸低價競爭以及美國關稅政策等因素衝擊。中時財經即時 ・ 1 天前 ・ 16則留言
報價沒漲！聯電吞跌停「國家隊」急砸5億搶進 另掃「這4檔」記憶體概念股入手2.1萬張
[FTNN新聞網]記者薛明峻／台北報導台股昨（29）日開高走低，早盤創高衝上32996.03點後翻黑震盪，加權指數終場收32536.27點，下跌267.55點，跌幅0.82%，總成交...FTNN新聞網 ・ 23 小時前 ・ 4則留言
記憶體大逃殺！自營商拋售「這2檔」破萬張 聯電、鴻海也難逃賣壓
[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導台股加權指數今（29）日早盤再度創高，衝上32996.03點，隨後震盪走疲，最低下挫331.37點至32,472.45點，終場以32,536.27點...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 3則留言
「華邦電等7檔敢跌就買」專家曝記憶體3大訊號多頭沒死 年前搶賺最肥一波
台股農曆年前進入倒數計時，記憶體族群近期雖出現震盪，但專家明確指出，29日的拉回正是進場布局「快錢」的最佳時機，並強調記憶體多頭格局尚未結束，投資人不應被短期震盪洗出場，把握年節前最後一週多的「瘋狂派對」，鎖定7檔強勢指標股往往獲利最豐厚。中時財經即時 ・ 1 天前 ・ 發表留言
抱股過年關鍵變數？川普今夜宣布Fed接班人/外資今年最狠一刀512億 台積電跳水拖垮台股/記憶體續攻鋼鐵抗跌 族群輪動救火｜Yahoo財經掃描
美國大型科技股表現分歧，使美股四大指數漲跌互見。道瓊工業指數小漲0.11%，受傳產與金融股撐盤；那斯達克指數下跌0.72%，主因軟體與網路族群承壓；標普500指數小跌0.13%，而費城半導體指數則逆勢上漲0.16%，續創收盤新高，反映設備與部分晶片股相對有撐。個股方面，微軟財報雖顯示營收成長，但資本支出創高引發投資回收期疑慮，股價重挫近一成，拖累那指表現；相較之下，設備股與部分AI概念股維持韌性。台積電ADR則隨半導體族群震盪整理，下跌0.80%，未能明顯帶動盤勢。 亞股方面漲跌互見，日股回檔0.10%，持續高檔震盪；韓股小漲0.06%；港股下跌，賣壓較為明顯；上證指數走弱0.96%，市場觀望氣氛升溫，整體偏向整理格局。 台股部分，加權指數今（30）日開盤後一路震盪，終場下跌472.52點，收在32,063.75點，跌幅1.45%，成交金額9,091.56億元，終場守住32000關，周線也守住連六紅。權王台積電(2330)重挫30元，終場收在最低價1775元，下跌1.66%成為拖累指數的關鍵因素之一。盤面資金轉向具題材與基本面支撐族群，記憶體股維持相對強勢，載板族群同樣獲得資金青睞，欣興(3037)逆勢創高表現突出；傳產方面，鋼鐵股表現相對抗跌，中鋼(2002)續受關注。整體來看，在外資大幅調節、內資同步降溫下，台股短線高檔震盪加劇，呈現指數回檔、族群輪動的整理格局。Yahoo財經編輯室 ・ 14 小時前 ・ 6則留言
中鋼春燕回來了！爆25萬張大量 收20.7元8個月最高
中鋼的春燕終於來了！中鋼（2002）單月稅前虧轉盈，今（29）日收盤以20.7元作收，上漲1.1元，幅度5.61％，成交量超過25萬張，位居台股第七強，專家看好，目前建議等拉回到19元或20元進場布局，年底前仍有望挑戰28到30元。Yahoo股市 ・ 1 天前 ・ 6則留言
傳吃下百億台系記憶體大單！這「電通飆股」4天爆噴近44% 今一度觸漲停
[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導半導體通路廠擎亞（8096）近期傳出拿下台灣重量級晶圓代工廠的大型記憶體訂單，金額上看百億元，主要用於該晶圓代工廠各廠...FTNN新聞網 ・ 21 小時前 ・ 2則留言
離目標價93元只差一點！外資、自營商聯手下殺「這檔」…股價逆勢翻紅 台積電遭三大法人砍萬張
[FTNN新聞網]記者何亞軒／綜合報導台股加權指數今（30）日收盤32,063.75點，跌472.52點，跌幅1.45%，三大法人合計賣超636.84億元，觀察今日三大法人賣超個股...FTNN新聞網 ・ 10 小時前 ・ 2則留言
台股3萬3只差一步 10萬散戶沒忍住…GG了 分析師：年前難再高
台股3萬3千點大關只差臨門一腳！今（29）早一度最高漲到32996點，呈現連漲格局，19天只跌2天，吸引10萬散戶最近二日忍不住進場，不料今天盤中「豬羊變色」，一度紅翻黑跳水近500點，恐又住「套房」。資深證券分析師黃文清今早受訪表示，這波漲升過快，距離農曆封關只剩10個交易日，年前難再見高點，建議手上有賺先出場。Yahoo股市 ・ 1 天前 ・ 37則留言
法說翻車變法會！聯電重摔跌停炸27萬張成交量 旺宏再飆漲停、記憶體2檔齊霸榜
[FTNN新聞網]記者江佳蓉／綜合報導台股加權指數今（29）日開高翻黑，盤中最低跌至32,472.45點，目前仍保持走疲態勢，截至中午13點，觀察成交量排名前5名，晶...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 3則留言
黃金白銀連日大漲後急挫 金價一度失守每盎司5200美元
這波劇烈價格波動發生在貴金屬近期歷史性上漲之後，黃金在此前數日曾不斷刷新高點，突破5000美元大關並創下連續多日上漲紀錄。同時白銀也在前期強勢表現中一度接近或創出逾121美元的高位。市場分析認為，這次急速跳水主要是因投資者在價格大幅上升後進行獲利了結，加上市場流...CTWANT ・ 1 天前 ・ 9則留言
黃金、白銀掀「史詩級瘋狗浪」謝金河：從未見過的大時代
黃金、白銀掀「史詩級瘋狗浪」謝金河：從未見過的大時代EBC東森新聞 ・ 21 小時前 ・ 12則留言
《台北股市》鴻海何時動？聯發科進出價 老手全說了
【時報-台北電】Google TPU對聯發科(2454)大進補，投資人要如何進場買？分析師許博傑心法大公開，直言現在要撿1400元的聯發科是妄想，要嘛跌順著10日線，要嘛在星期一(1/26)的缺口、約1630元到1700元之間撿；至於在220元附近徘徊許久的鴻海(2317)何時能漲？他認為農曆年前黃仁勳來吃尾牙、台積電(2330)漲不動時，就換鴻海上場。 瑞銀日前發布看台股金馬年指數高點報告，將今年底加權指數高點目標調升至36,595點，比較樂觀的版本是挑戰3萬8000點，看好的12檔股票包含台積電、聯發科、世芯-KY、矽力*-KY、鴻海、廣達、台達電、嘉澤、奇鋐、旭隼、貿聯-KY及中信金。 許博傑在「鈔錢部署」表示，台積電距離2千元還剩約200元空間，以1元約8點計算，台股指數就是33600到34000點，這還不包含聯發科、台達電、鴻海、廣達、中信金等權值股，一旦納入後，35000、36000並非不可能。 「不敗教主」陳重銘指出，現在大盤約3萬2千點，等於還會再上漲4600點~6000點，由於台積電占大盤44%，預估台積電會貢獻3000點~4500點。以台積電上漲1元貢獻大盤7.5點時報資訊 ・ 20 小時前 ・ 2則留言
聯電連開兩天法會！開盤半小時爆逾18萬張大量觸跌停
晶圓代工廠聯電（2303）跌勢延續，今（30）日以65元開出，開盤15分鐘，一度下探至63.1元，重挫逾7%，成交量高達9.8萬張，位居台股之冠。隨著賣壓湧現、漲幅擴大，開盤約半小時一度打到跌停版，鎖在61.6元。Yahoo股市 ・ 22 小時前 ・ 26則留言
台股炸9,323億天量出籠 外資沒跑台積電卻回檔/記憶體矽光子人氣不散 旺宏聯亞當主角 /股票市場不睡覺 投資人撐得住嗎？｜Yahoo財經掃描
市場消化聯準會利率維持不變決議，同時觀望大型科技股財報進度，資金在科技股內部輪動，四大指數漲跌互見。道瓊工業指數小漲0.02%、那斯達克指數續揚0.17%，標普500指數則回落0.57%，費城半導體指數則上漲2.34%寫新高水準。個股方面，AI與半導體題材續有表現，輝達受AI晶片需求題材支撐走高1.59%，美光在擴產與記憶體需求展望帶動下續漲6.1%，連兩日創新高，科技權值股仍是盤面關注焦點；台積電ADR隨半導體族群走揚1.17%。 亞股方面，日股小幅上漲0.03%，韓股上漲0.98%，連續創高後震盪仍偏強；港股小漲，上證指數同樣走強，整體亞股氣氛偏向整理中帶有支撐。 回到台股，今（29）日加權指數下跌267.55點，收在32,536.27點，跌幅0.82%，成交金額放大至9,323.19億元創史上最大量，呈現高檔爆量震盪格局。權王台積電(2330)隨市場調節壓力走弱，跌15元成為拖累指數的關鍵之一；盤面資金轉向題材與族群輪動，矽光子多檔亮燈與鋼鐵族群相對抗跌，中鋼(2002)在基本面與報價題材支撐下表現相對亮眼。整體來看，在外資續買但內資調節下，短線台股高檔震盪加劇，呈現個股題材輪動階段。Yahoo財經編輯室 ・ 1 天前 ・ 9則留言
銀樓飾金天價21650元 業者曝放5年賣翻3倍
[NOWnews今日新聞]國際黃金現貨價格持續暴衝，每盎司一度衝上5598美元新高，國內銀樓飾金也再飆天價，今（29）日每錢賣出價來到新台幣21650元。銀樓業者石文信接受《NOWNEWS今日新聞》採...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 發表留言
錢鏡你家／AI股漲到哪該賣？高股息ETF還要抱嗎？ 超馬芭樂一次講清楚
台股站上32000點後，市場氣氛出現分歧；一邊是權值股、AI概念股屢創新高，另一邊投資人低頭看著手中高股息ETF，心裡納悶：「大盤創新高，為何我卻沒感覺？」其實從去（2025）年第4季開始，市場早已悄悄累積一股焦慮感，高檔震盪成為常態，會不會修正、該不該先跑一趟落袋為安，成了投資人集體需面對的課題。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 2則留言