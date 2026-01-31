川普提名聯準會主席 「華許效應」美股黑、金銀暴殺

美國總統川普。（圖／美聯社）





美國總統川普正式提名前聯準會理事華許為下一任聯準會主席。華許過去被視為鷹派，如今立場大轉變，是否推動降息引發關注。這項人事變動也讓金融市場出現明顯反應，包括美股四大指數收黑，金銀價格暴跌。

美國總統川普：「我們今天剛任命新的聯準會主席，我會說這是一位完美的人選，這並不是什麼令人意外的事，這是最有資格的人。」

獲得總統川普欽點，全美國最有資格的人就是他。準聯準會主席華許（2025.07）：「他們因通膨犯下的錯，陰霾持續無法消除，所以我認為總統公開呼籲聯準會改革是正確的，我們需要改變政策制定方式。」

現年55歲的前聯準會理事華許，過去在貨幣政策立場被視為鷹派，但2025年立場大轉變，現為鴿派的他，是否將如川普所願調降利率，引發關注。

美國總統川普：「我們有談過這件事，而且我一直在關注他，我不想問他那個問題，我認為那樣可能不太恰當，但應該會允許的，我希望能保持純粹性。」

川普認為華許本身傾向降息，根本不用白宮施壓，更形容華許是金融界人盡皆知的優秀人才。

經濟學家雅各布森：「我認為他會讓聯準會保持獨立，凱文華許不是任何人的傀儡。」

美國智庫學者韋塞表示，華許的履歷完全符合聯準會主席的資格，其優勢在於曾在全球金融危機期間任職聯準會。

不過，聯準會人事變動已對市場造成反應。美股四大指數週五全收黑，半導體指標那指下跌將近1%。美元上揚，但金銀價格暴跌，白銀甚至創下1980年後暴跌紀錄，市場震盪加劇，整體經濟增添更多不確定性。

