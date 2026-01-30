川普提名聯準會新主席人選 市場擔憂緩解避險資產金銀大跌

（中央社倫敦30日綜合外電報導）美國總統川普今天宣布提名金融家華許（Kevin Warsh）擔任下任聯邦準備理事會（Fed）主席，緩解了投資人的擔憂，避險資產黃金與白銀價格大跌，歐洲股市走高。

法新社報導，川普在自家社媒平台「真實社群」（Truth Social）發文宣布：「我已經認識凱文（華許）很長一段時間，毫無疑問，他將成為聯準會歷史上最偉大主席之一，甚至可能是最棒的一位。」

貴金屬金銀價格今天大跌。黃金昨天曾創下每盎司5595.47美元歷史新高後，今天下跌至每盎司5130.80美元。

白銀昨天突破每盎司120美元歷史高點後，今天跌落至每盎司103.49美元。（編譯：陳正健）1150130