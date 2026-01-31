川普提名聯準會新主席、美元大漲! 美股全收跌、台股ADR哀鴻遍野

美股道瓊工業指數31日下跌179.09點。 圖：達志影像／美聯社（資料照）

[Newtalk新聞] 美國總統川普（Donald Trump）提名前聯準會 （Fed）理事華許 （Kevin Warsh） 接任聯準會主席，加上微軟（Microsoft）等財報展望不佳，利率波動加上AI（人工智慧）泡沫疑慮等因素，美元創5月以來最大漲幅，美股31日全面走低。台股ADR哀鴻遍野，台積電ADR走弱2.65%，聯電ADR下跌3.64%，日月光 ADR大跌4.04%。

川普宣布提名華許接任聯準會主席，在人事消息帶動下，美元指數走強，黃金與白銀則大幅回檔。金價跌破每盎司5000美元關卡，白銀盤中一度暴跌逾25%，創下史上最大單日跌幅，市場避險情緒明顯降溫。雖然在鮑爾於5月任期結束後，有可能由華許接任，但共和黨內部可能出現反對聲音，華許是否能過關前景仍存在變數。

另一方面，川普政府的貿易政策風險也再度浮上檯面，川普除了表示將對向古巴供應石油的國家加徵新一輪關稅，也宣稱可能對加拿大飛機進口課徵高達50%的關稅，並考慮撤銷部分新型飛機的認證資格，指控加拿大透過認證制度，實質阻擋美國商務機銷售。

此外，投資人擔憂，企業估值可能有些過高，市場因科技股帶動屢創新高，恐怕已出現泡沫跡象，美股31日受挫收低。雖然走勢轉弱，但美股主要指數1月仍以收紅作收。標準普爾500指數與道瓊工業指數當月分別上漲1.4%與1.7%，那斯達克指數月漲幅約1%；以小型股為主的羅素2000指數表現更出色，單月漲幅超過5%。

美股31日收盤，道瓊工業指數終場下跌179.09點，或0.37%，收在48892.47點。標準普爾500指數下跌29.98點，或0.43%，收在6939.03點。以科技股為主的那斯達克指數下跌223.30點，或0.94%，收在23461.82點。費城半導體指數下跌321.917點，或3.87%，收在7998.473點。

