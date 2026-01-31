川普提名華許掌聯準會 酷澎董事背景曝光

即時中心／林韋慈報導

美國總統川普（Donald Trump）美東時間30日上午近7點在社群發文，宣布提名聯準會前理事華許（Kevin Warsh）為新任聯準會主席，接替現任主席鮑爾（Jerome Powell）。隨著消息曝光，華許的企業背景也引發討論，他目前正是南韓電商巨頭酷澎（Coupang）的獨立董事，且與創辦人金範錫關係密切。





華許（Kevin Warsh）1970年出生於紐約猶太家庭，畢業於史丹佛大學公共政策系，並取得哈佛法學院與商學院雙學位。1995年進入摩根士丹利，後升任高階主管；2002年轉入小布希政府，擔任總統經濟政策特別助理及白宮國家經濟委員會（NEC）首席助理。2011年後，他活躍於史丹佛大學胡佛研究所，被視為具代表性的華府與金融菁英。

華許過去以35歲之齡成為史上最年輕的聯準會理事，於2006年至2011年間任職，並兼任聯準會20國集團（G20）代表，以及理事會派駐亞洲新興與已開發經濟體的特使。他也曾擔任聯準會行政理事，負責監督組織運作、人事與財務。川普表示，自己認識華許已久，深信他將成為史上最偉大的聯準會主席之一，「他完全符合這個角色，絕不會讓大家失望。」

由於美媒稍早已披露提名風聲，美股反應相對平靜，三大指數盤前小跌約0.35%至0.52%。華許過去以支持高利率、對抗通膨的鷹派立場著稱，但近月已轉向支持降息，與川普政策方向一致。華許曾是川普2017年挑選聯準會主席時的候選人之一，最終由鮑爾出線，川普事後多次表示「非常後悔」。目前鮑爾的聯準會主席任期至今年5月中旬，理事任期則到2028年1月。

現階段，華許擔任胡佛研究所謝普德家族傑出經濟學訪問研究員、史丹佛商學研究所講師，並與對沖基金大亨朱肯米勒（Stanley Druckenmiller）合作，為杜肯家族辦公室合夥人。值得關注的是，華許自2019年起出任美國上市公司Coupang（酷澎）獨立董事，與創辦人金範錫關係密切。金範錫在酷澎赴美上市前，親自邀請華許加入董事會。目前，華許在酷澎董事會中擔任公司治理委員會主席，並兼任薪酬委員會成員，被外界視為金範錫的重要經營顧問。

川普日前無預警宣布，將南韓汽車等品項關稅調升至25%。部分評論認為，可能與酷澎去年底爆發、涉及3370萬筆用戶資料的重大個資外洩案有關，該案正遭南韓政府調查。南韓國務總理金民錫本月也與美國副總統范斯（JD Vance）會晤時，被當面關切酷澎相關調查進展，使事件再度成為美韓關係的敏感議題。





