川普提名華許 出任聯準會主席

美國總統川普30日宣布，提名華許（Kevin Warsh）出任聯準會（Fed）新主席，長達五個月的遴選過程告一段落。華許原本是通膨「鷹派」，但近期轉而主張降低借貸成本，立場與川普一致。德銀預測，華許將開啟「降息與縮表並行」的時代。

川普在其「真實社群」平台發文宣布：「我已認識凱文（華許）很長一段時間，毫無疑問，他將成為Fed史上最偉大主席之一，甚至可能是最棒一位。」華許脫穎而出，人事案仍須聯邦參議院通過。

這將結束川普與現任Fed主席鮑爾（Jerome Powell）長達數年的緊張關係。鮑爾最初是在2018年由川普任命為主席，之後又在拜登任內獲得第二個四年任期，任期將於5月屆滿。川普經常攻擊鮑爾降息不夠快。Fed在去年連續三次降息後按下暫停鍵，28日將利率維持在3.50％至3.75％的區間不變。

現年55歲的華許為律師出身，經驗橫跨學術界、監管機構和投資界，使他對金融市場和貨幣政策都有深刻理解。華許於2006至2011年擔任Fed理事，任內正值Fed應對金融海嘯危機，他在Fed與市場之間扮演了重要聯絡人角色。

華許目前擔任胡佛研究所的傑出訪問學者，以及史丹佛大學商學研究所講師。他也是杜肯家族辦公室（Duquesne Family Office LLC）的合夥人。華許原本是支持高利率抗通膨的鷹派，但近幾個月他的立場出現轉變，公開主張降低借貸成本。

德意志銀行分析說，華許接掌Fed，其政策主張可能呈現「降息與縮表並行」的獨特組合。縮表全名為「量化緊縮」（QT），就是央行逐步縮減資產負債表的規模，這通常透過不再續買已到期的債券，或直接賣出所持資產來實現。

近期，華許在一場深度訪談中直言，通膨是Fed的責任，不能歸咎於外界因素。他主張Fed需要「復興」，而非「革命」。針對高利率困境，華許認為，可以透過縮表換取低利率空間。「如果我們讓印鈔機安靜一點，利率其實可以更低。」

不過，一些Fed觀察人士認為，鮑爾因Fed總部裝修工程而面臨聯邦調查，他可能更傾向在主席任期屆滿後，留任普通理事至2028年初，而這將稀釋川普的影響力。