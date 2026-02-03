川普提名華許Fed主席：會降息？美股、美元會繼續跌？一次看懂

美國總統川普提名前Fed理事華許出任下一任聯準會主席。若獲參議院確認，他將主導未來四年利率政策。然而，現任主席鮑爾遭司法調查、參議院審核仍存變數。華許過往鷹派立場與近期鴿派言行落差，引發市場對Fed獨立性及短期政策波動的關注，美元走強、美股承壓，全球金融市場高度矚目。

美國總統川普（Donald Trump）30日上午正式宣布，提名55歲的聯準會前理事華許（Kevin Warsh）出任下一任聯準會（Fed）主席，並盛讚他是「完美人選」。這項人事案為近年競爭最激烈、去年9月啟動的Fed主席遴選劃下句點，也意味著全球影響力最大的央行，即將迎來關鍵轉折。

現任主席鮑爾（Jerome Powell）任期將於今年5月屆滿，華許若順利通過參議院同意，未來四年Fed的利率路線、資產負債表策略、央行獨立性，都可能在他的領導下重新定調。然而，由於鮑爾正捲入聯邦調查，部分參議員揚言暫緩所有Fed人事案，使這項提名仍充滿政治與制度變數。

市場審慎回應：美元走強、美股承壓

華許獲得提名的消息曝光後，金融市場反應偏向審慎。30日開盤後，美元指數上漲0.57%，升至96.73；避險資產黃金則走弱，盤中一度跌破每盎司5000美元，最低下探至4941.79美元。相較之下，美股表現承壓，儘管華爾街對華許並不陌生、整體反應稱不上劇烈，但主要指數仍同步下挫。截至截稿時間，道瓊工業指數下跌398.26點，跌幅0.81%；標普500指數（S&P 500）下跌30.05點，或0.43%；納斯達克指數（NASDAQ）下跌140.76點，跌幅0.59%。

川普盛讚華許「完美人選」

川普在「真實社群」寫道：「我認識華許很久了，我毫不懷疑他會成為Fed史上非常偉大的主席，甚至可能是最偉大的那位。除此之外，他簡直就是『完美人選』，他永遠不會讓你們失望，」事實上，他29日就先透露玄機：「很多人認為，這個人幾年前就該擔任那個職位，他備受尊敬、在金融界人人皆知。」

川普先前一直猛烈抨擊鮑爾拒絕降息，多次抨擊鮑爾是「笨蛋」，指責他損害美國的經濟前景。川普曾表達希望將基準利率降至1%左右，並表示任何擔任這個職位的候選人都必須願意大幅降息。Fed的利率會議28日結束，決議基準利率維持3.5至3.75％區間不變。

華許履歷完整，金融與政策背景兼備

1970年，華許出生於紐約州首府奧爾巴尼（Albany），1992年獲得美國史丹佛大學（Stanford University）公共政策學士學位，後進入哈佛法學院（Harvard Law School）繼續深造，並於1995年以優異成績獲得法律博士學位，之後又在哈佛商學院（Harvard Business School）與麻省理工學院（MIT）進修，專注於經濟學與公共政策。

憑藉紮實學術基礎，他在1995年進入美國知名投行摩根士丹利（Morgan Stanley），並於2002年升任執行總監。華許在小布希（George W. Bush）政府期間進入公部門服務；2006年2月，他獲任Fed理事，35歲成為史上最年輕理事，並以深厚華爾街與華府政策圈人脈聞名。

華許在Fed任職時，正好碰上2008年全球金融危機，負責擔任Fed與華爾街之間的主要聯絡人。時任Fed主席柏南克（Ben Bernanke）後來盛讚，華許對華爾街的深入了解及廣泛的產業人脈，在危機期間發揮關鍵作用，協助決策者因應崩潰的金融體系。

華許曾在2017年角逐Fed主席，但最終由鮑爾出任。他目前是史丹佛大學（Stanford University）胡佛研究所（Hoover Institution）謝潑德家族傑出訪問經濟學者（Shepard Family Distinguished Visiting Fellow in Economics）、史丹佛商學研究所（Stanford Graduate School of Business）學者兼講師，曾為多家私人公司及上市公司提供諮詢服務。

華許的妻子是珍．蘭黛（Jane Lauder），她是美國美妝集團雅詩蘭黛（Estée Lauder）創辦人的孫女，也是億萬富翁羅納德．蘭黛（Ronald Lauder）的女兒。羅納德在格陵蘭島（Greenland）參與投資計畫，並鼓勵川普試圖收購該島。

華許立場轉變，降息與縮表兼顧

華許在Fed任職期間，是出了名的鷹派，這表明他可能傾向升息，而非川普要求的降息，一些人認為他過往立場可能是贏得川普信任的一大障礙。

近幾個月，華許的立場發生轉變，公開倡導降息，此舉被認為可能促使川普提名他。《彭博》（Bloomberg）指出，「華許近期的行為與其長期以來鷹派形象相互矛盾。」基於這個轉變，一些觀察人士推測，他將積極配合川普政府的低利率政策，但這也引發市場對Fed獨立性的疑慮。。

華許一直倡導Fed「體制改革」，表示Fed應該縮減其龐大的資產負債表規模，現在財政部長貝森特（Scott Bessent）也支持此方向。Fed從去年12月1日開始停止縮減目前規模6.6兆美元的資產負債表，因證據顯示貨幣市場流動性已開始收緊，銀行準備金水準下滑。中央銀行緊縮貨幣供應的策略手段被稱為「縮表」，其完整名稱是「縮減資產負債表」，目的在於實現「貨幣政策的正常化」，即降低中央銀行資產負債表的總規模。

專家：華許提名牽動Fed獨立性與市場波動

美國研究公司「復興總經研究」（Renaissance Macro Research）坦率指出：「華許在其職業生涯中，都是貨幣政策鷹派。他目前的鴿派立場源於權宜之計，川普總統有被蒙騙的風險。」

美國穆迪分析公司（Moody’s Analytics）首席經濟學家贊迪（Mark Zandi）表示：「他（華許）將是優秀的Fed主席，但究竟能多優秀，取決於他能在多大程度上捍衛聯準會的獨立性……問題在於，他是否具備足夠的魄力，確保利率的設定是依據經濟，而非政治。」

這凸顯市場與專家對華許是否能維持Fed獨立性的高度關注。澳洲國民銀行（National Australia Bank）資深外匯策略師卡崔爾（Rodrigo Catril）則指出：「華許去年4月發表了一次演講，他在演講中，不僅堅定捍衛了Fed的獨立性，也嚴厲批評Fed與其他央行不履行其職責。」

卡崔爾表示：「總體而言，市場反應對美元有利，因為華許的任命不僅有助於Fed獨立性可望受到保障的看法，也符合這樣的觀點：市場預期他會推動一些改革，但不會真正徹底改變Fed。尤其重要的是，這也不一定意味著Fed現在會受制於川普或其他任何總統的意志。」

美國投資諮詢公司「卡森集團」（Carson Group）全球宏觀策略師瓦格希斯（Sonu Varghese）指出：「我們最終可能會看到略偏鷹派政策的Fed，華許歷來都是鷹派，儘管他最近一直在談論降息。若他一上任就以激進降息作為基本立場，恐怕很難說服其他人相信有必要進一步降息。我們甚至可能最終看到嚴重分裂、根本不降息的決策委員會。短期內，一個可能採取鷹派立場的Fed可能加劇市場波動。」

華許獲提名Fed主席，市場反應審慎。他過往鷹派背景與近期鴿派言行落差，可能導致政策分歧與短期波動，參議院審核的不確定性也為提名增添變數。未來四年，他能否兼顧川普降息期待與維護央行獨立性，將直接影響美國及全球金融市場信心與穩定。