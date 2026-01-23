川普提告摩根大通索賠50億美元 控關帳戶與唆使同業排擠川普集團



美國總統川普22日對摩根大通集團及執行長戴蒙提起50億美元（約1592億新台幣）的訴訟，指控摩根大通為了搭上「政治順風車」，單獨針對川普並關閉了其數個帳戶。

川普控政治操作 小摩否認有此意圖

綜合路透社等外媒報導，此訴訟是在佛州邁阿密戴德郡（Miami-Dade County）的州法院提起。摩根大通（JPMorgan）在聲明中否認川普指控：「對於川普總統向我們提告，我們對此感到遺憾，但我們認為此訴訟毫無根據。我們尊重總統提告的權利，也保留為我們自己辯護的權利。」

川普控訴摩根大通單方面關閉他及其經營的飯店與度假村的帳戶，違反了該銀行的原則，並指責戴蒙（Jamie Dimon）下令建立一份惡意的「黑名單」，警告其他銀行不要與川普集團、川普家族成員以及川普本人進行業務往來。

川普的訴狀寫著：「本質上，摩根大通取消了原告的銀行帳戶，因為他認為當時的政治形勢有利於這樣做。摩根大通的魯莽決定，正引領著美國金融機構日益增長的趨勢，即如果消費者的政治觀點與金融機構相悖，就切斷其獲得銀行服務的途徑。」

「原告還因被迫聯繫其他金融機構以轉移資金和帳戶，遭受了廣泛的聲譽損害，也清楚地表明他們已被銀行除名。」

訴狀還顯示，2021年2月19日，摩根大通告知川普名下實體，將在兩個月內關閉所有帳戶，並表示這是最終決定且毫無疑義。這些帳戶中存有數百萬美元資金，關閉帳戶使川普家族難以獲取資金。

摩根大通表示，該行會關閉可能對公司造成法律或監管風險的帳戶，「我們很遺憾不得不這樣做，但很多時候，規則和監管要求迫使我們這樣做」，並強調不會基於政治立場歧視客戶。

