川普提告BBC誹謗 求償至少50億美元

美國總統川普(Donald Trump)15日針對一段演說的剪輯影片，控告英國廣播公司(BBC)誹謗，為他對抗認為不實或不公報導的戰役開啟了國際戰線。

根據這份訴狀，川普要求至少50億美元的賠償。

BBC旗艦節目「廣角鏡」(Panorama)去年製作的一部紀錄片，以誤導性手法剪輯了川普2021年1月6日的演說內容。川普指控BBC誹謗，在播出他在美國國會暴動前發表演說的影片中，剪輯了包括他號召支持者遊行至國會大廈、以及他說「拼命奮戰」的片段，刪去了他呼籲和平抗議的部分。

BBC已向川普致歉，坦承判斷錯誤，並承認剪輯讓人誤解川普直接呼籲採取暴力行動，但表示沒有提出告訴的法律基礎。

BBC的資金來自對所有收視用戶強制收取的牌照費，英國律師表示，這可能讓任何對川普的賠償支付都充滿政治爭議。

面對這場103年歷史上最嚴重的危機之一，BBC總裁戴維(Tim Davie)和BBC新聞部門主管圖內斯(Deborah Turness)已雙雙請辭。BBC表示，沒打算在任何平台重播這部紀錄片。

川普的律師表示，這部BBC紀錄片已經給川普造成了極大的名譽和經濟損失。