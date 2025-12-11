川普提和平計畫含投資俄稀土 克宮：對外資保持開放
華爾街日報(Wall Street Journal)報導，美國總統川普(Donald Trump)提出的烏克蘭和平方案中，包含向俄羅斯稀土與能源領域進行大規模投資的構想。克里姆林宮今天(11日)對此表示，俄羅斯對外國投資持開放態度。
根據華爾街日報，在過去數週提供給歐洲各國官員的俄烏和平計畫提案附件中，詳列出這些投資計畫。
華爾街日報稱，川普提出的和平計畫內容包括恢復俄羅斯對歐洲的能源供應，並允許美國金融機構與企業動用價值約2,000億美元、目前遭凍結的俄羅斯主權資產，在烏克蘭推動各項計畫。
克里姆林宮發言人培斯科夫(Dmitry Peskov)表示，俄羅斯對外國投資抱持興趣。但在被問及華爾街日報報導指出，有關讓美國使用俄羅斯被凍結資產相關提案時，培斯科夫則拒絕評論。
其他人也在看
南韓太扯！謬稱「中國台灣」竟又貿易刁難 外交部次長出面回應了
即時中心／高睿鴻報導迫於中國的壓力，國際社會時常傳出，有國家刻意、或不經意矮化台灣主權地位之情事。最近南韓推出的「電子入境卡（E-Arrival Card）」，就因系統將台灣標註為「中國台灣CHINA（TAIWAN）」，引發我國輿論譁然；後續更傳出，我國外交部已數次向韓方表達關切、要求更正，但目前卻仍不為所動。而針對外交部亞東太平洋司昨（9）日表態，「已全面重新檢視與韓政府的關係」，外交部次長陳明祺今（10）日也回應了。民視 ・ 1 天前 ・ 393
韓國入境卡標「中國台灣」！名醫：禁韓團？
[NOWnews今日新聞]韓國電子入境申報系統（E-ArrivalCard）自今年2月啟用後，持續將台灣列名為「中國（台灣）」，儘管我方多次溝通抗議，至今仍未修正標示，激起台灣社會強烈反彈。外交部已宣...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 43
韓國入境卡「台灣變中國」！王定宇建議政府進一步因應：錯誤要付出代價
南韓電子入境卡（E-Arrival Card）「出發地」欄位及「下一目的地」欄位，將台灣錯誤列為 CHINA（TAIWAN），引發抗議，外交部更稱「正全面重新檢視與韓國政府關係」。民進黨立委王定宇今（10）日表示，外交部持續抗議與交涉後，若韓方仍執迷不悟，會建議政府審慎思考如何採取更進一步的因應措施，讓韓國政府知道「這個錯誤是要付出代價的」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 27
駐馬紹爾大使上任形象照曝 網友：AI製成的吧？
政治中心／王云宣、林大帷 台北報導台灣駐馬紹爾群島新大使徐蔚民，在這個月初剛就任，粉絲專頁日前在臉書po出徐蔚民的形象照，立刻讓網友尖叫，紛紛大讚"帥到犯規"，擁有豐富外交經驗的徐蔚民，引發熱烈迴響，也讓不少人敲碗他的真面目，而面對網友熱情回應，徐蔚民低調表示"感謝，希望大家持續關注我國在外交領域的努力"。台灣駐馬紹爾大使徐蔚民今年12月初就任 大使館粉絲專頁PO出形象照讓網友紛紛大讚帥到犯規（圖／中華民國(臺灣)駐馬紹爾群島共和國大使館 Taiwan in Marshall Islands）一雙濃眉大眼，有著深邃雙眼皮和高挺鼻樑，嘴角露出兩個酒窩，他，是新任台灣駐馬紹爾大使徐蔚民，照片一出先引發轟動。民眾：「我覺得他很帥，有種政治人物的魅力。」民眾：「很像AI做出來的。」顏值破表的形象照，網友紛紛敲碗本人在哪，不少人大讚「大使這麼帥犯規了吧」、「好像大明星」，但也有人透露那其實是徐蔚民年輕時的相片，實際找看看粉絲專頁，也能找到些日常真面目！時任駐泰國副代表（2022.06）：「各位先生女士大家好，我是徐蔚民。」民眾：「這兩個差太多了吧，不是同一個人吧。」民眾：「那張是不是他年輕的時候啊？，英姿猶在，大概差個40%。」民眾：「哦哦，就像女生素顏跟有沒有化妝一樣，會有差啦小差小差，但就是歲月的痕跡比較明顯。」徐蔚民擁有近30年外交資歷 過去也曾協助辦理台灣及馬紹爾建交記者會（圖／中華民國(臺灣)駐馬紹爾群島共和國大使館 Taiwan in Marshall Islands）徐蔚民12月才剛就任，就引發話題，年近60歲的他，擁有豐富外交經驗，曾是駐泰國副代表，也曾派駐拉脫維亞、瑞典等國，還曾負責外交部國際事務，從兩國1998年建交至今，重要歷程他通通親身參與。立委（民）沈伯洋：「今天能夠到這個位置，都是因為他的實力，他之前有在泰國，也有去過拉脫維亞，有做過幾次專案，所以也是因為這個樣子，外交部才會派他去做大使的重任。」聲源：台泰國會議員友好協會顧問團長何姐：「他是一個很認真的人，（當年）派到在泰國不錯啊，他表現很好啊，他也很熱情，對台商也很照顧，外交人員不是很容易做的，是很辛苦的啦。」徐蔚民具有豐富外交資歷 曾被派駐到泰國、拉脫維亞、馬紹爾群島、瑞典等國（圖／民視新聞）徐蔚民近30年的外交生涯，駐過多個國家，這回二度回到馬紹爾群島，將要扛起維繫兩國邦交的重責大任。原文出處：駐馬紹爾大使徐蔚民就任 形象照曝光「高顏值」掀熱議 更多民視新聞報導駐馬紹爾新大使上任！網讚官方照像明星「帥到以為是AI」見不得台灣好？藍白竟出手擋1.25兆國防預算 沈伯洋硬起來回擊了外交戰狼頻開罵！矢板明夫：日本社會已對中國更加不信任民視影音 ・ 1 小時前 ・ 發起對話
共機雷達照射日本F-15 日中熱線打不通
[NOWnews今日新聞]日本航空自衛隊的F-15戰鬥機在6日遭到中共解放軍的艦載殲-15戰鬥機以雷達照射，日方強烈抗議，日中緊張關係加劇。中國軍方媒體公開了一段音檔，聲稱是中國軍機對自衛隊機進行雷達...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 76
韓入境系統列"中國台灣" 賴總統:盼尊重台灣人民意志
韓國入境系統，把台灣列為"中國台灣"，不只台灣多次抗議，韓國網友也轟外交災難！總統賴清德今天表態，要求韓國尊重台灣人民意志，外交部也說將全面重新檢視與南韓政府的關係，民進黨立委王定宇更建議政府審慎思考，如何採取更進一步的因應措施。民視 ・ 1 天前 ・ 3
電子入境卡標「中國台灣」！韓國外交部回應
[NOWnews今日新聞]韓國電子入境申報系統（E-ArrivalCard）自今年2月啟用，將台灣列名為「中國（台灣）」，儘管我方多次溝通抗議，至今仍未修正標示，激起台灣社會強烈反彈，總統賴清德與外交...今日新聞NOWNEWS ・ 3 小時前 ・ 5
韓國入境卡把台灣列中國 邱議瑩籲「一人一信抗議」：人民力量是偉大的
韓國電子入境卡（E-Arrival Card）系統中，在「出發地」及「下一目的地」欄位將我國錯誤列示為 「CHINA （TAIWAN）」，外交部及我國駐韓國代表處多次交涉要求更正，但至今仍未改正。對此，民進黨立委邱議瑩今（10）日表示，過去民間常發動一人一信抗議的行動，她覺得此時發動最適宜，由民間的力量發起，讓韓國政府感受到台灣人民的憤怒，「我們有權力提出抗議，人民力量是偉大的。」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 7
南韓入境卡竟標中國台灣 鍾佳濱：應很快就會做出「必要修正」
即時中心／顏一軒、謝宛錚報導今（2025）年2月起，南韓的「電子入境卡」將台灣的國家選項列為「中國（台灣）」，外交部對此已強調將重新審視我國與南韓的關係；民進黨立法院黨團幹事長鍾佳濱今（10）日表示，相信在外交部的「斡旋」之下，南韓政府應該很快就會改正，並做出必要的修正。今早10時，鍾佳濱在立法院紅樓地圖區接受媒體聯訪。記者提問，南韓的「電子入境卡」將台灣的國家選項列為「中國（台灣）」，有立委說要制裁南韓，台灣有進非常多的南韓泡麵，赴韓旅遊的人也很多，您認為會不會在相關方面來做出制裁？對此，鍾佳濱回應，南韓政府對其出入境一些表格的格式有不一致的地方，我國外交部已提醒並請對方注意，希望南韓能嚴正理解，台韓兩國人民向來交流密切且友誼深厚，希望韓國政府能夠珍惜台韓人民不管在經貿文化上的交流基礎，能尊重台灣人民對於自己國家被正確看待（的期待）；他相信，在外交部的「斡旋」之下，南韓政府應該很快就會改正，並做出必要的修正。鍾佳濱說，台灣對於任何民主同盟的友邦國家，他們的元首因為是由該國人民所選舉出來的，既然一定要維持該國的外交政策與國家利益，因此我國堅信南韓的大統領（總統）李在明，基於南韓的國家利益跟整個亞洲地區民主同盟的關係，一定會堅定與美國、日本與第一島鏈的台灣站在一起，「這一點我們是非常地肯定與期待」。原文出處：快新聞／南韓入境卡竟標中國台灣 鍾佳濱：應很快就會做出「必要修正」 更多民視新聞報導世界人權日暨美麗島事件46週年 賴清德：政黨可競爭但不能沒團結南韓電子入境卡矮化"台灣"！資深媒體人"用這動作"反制！上班族歡呼！勞動部公告「全勤獎金算工資」 請病假也要發民視影音 ・ 1 天前 ・ 2
賴佩霞唱完演唱會隔天收噩耗！小女婿病逝忍淚飛美陪女兒
賴佩霞唱完演唱會隔天收噩耗！小女婿病逝忍淚飛美陪女兒EBC東森娛樂 ・ 6 小時前 ・ 16
好天氣要沒了！全台凍3天「恐跌破10度」最冷時段曝 雨下最猛地區出爐
中央氣象署表示，今（10）日受到東北季風減弱影響，水氣逐漸減少。台北一早就出了太陽，暫別濕冷天氣讓人神清氣爽。未來天氣狀況，也持續受到關注；對此，氣象粉專「氣象報馬仔」表示，強冷空氣這天南下，且有增強為大陸冷氣團的趨勢，「這時間」最冷。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 10
賴佩霞女婿僅結婚1年「換心失敗」過世 她淚喊：這麼好的年輕人...
【緯來新聞網】藝人賴佩霞今（11日）透露，小女兒的外籍丈夫Kevin日前不幸過世，過世主因是「換心失緯來新聞網 ・ 4 小時前 ・ 6
快訊／沈慶京開咬：「柯文哲擋了搞錢的機會才被恨」！林欽榮回應了
開始抓戰犯！台北地方法院審理民眾黨前主席柯文哲案，今（11）日開庭進行證據提示，席間柯文哲強調，前台北市副市長林欽榮是可疑證人，「講的和做的根本不一樣」，迎合檢方入罪他；沈慶京則爆料，林欽榮在台南、高雄也搞錢，可能柯文哲擋了機會才被恨。對此，林欽榮下午火速駁斥不實指控，揚言提告捍衛名譽。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 27
入冬最強冷空氣報到！鄭明典點出1現象「快速降溫」 恐冷到這天
鄭明典在臉書發文分享氣象署的地面天氣圖指出，位於右側的冷高壓偏北出海，將為台灣帶來較強的東北季風，水氣增多但氣溫下降幅度有限；而左側1054百帕的強勢高壓則沿著青藏高原移動，預期將帶來「快速降溫」的乾冷空氣，使氣溫轉變更加劇烈。此外，鄭明典也提到，預報員在台...CTWANT ・ 4 小時前 ・ 6
釣到請1個月喝咖啡！ 咖啡店徵勇者移除「鱷雀鱔」
嘉義六腳鄉的三義村，村子裡面的放生池，被人丟進一隻俗稱鱷魚火箭的鱷雀鱔，吃掉了池裡的吳郭魚，讓村民很頭痛，於是當地咖啡廳的老闆娘發出通緝令，只要釣起鱷雀鱔的釣客，就有免費咖啡可以喝，一天一杯喝一個月，有中北部釣客特地跑來，9號上午這鱷雀鱔終於上鉤了。 #咖啡#鱷雀鱔#免費東森新聞影音 ・ 1 天前 ・ 3
60歲唐綺陽減重28公斤 大讚「銀耳」是瘦身好朋友
知名星座專家唐綺陽剛滿60歲，但如今的她減重28公斤、身形窈窕，讓人幾乎 猜不出她真實年齡。唐綺陽透露自己從去年5月開始執行減肥計畫，平均一個月減少2至3公斤。她之前曾開心分享成功穿上20年前購買的BURBERRY風衣的照片，連錄影時工作人員都大讚她從側面看已經快變成紙片人。唐綺陽表示：「瘦了，可以把20年前的Burberry外套再拿出來穿，現在穿男友襯衫真的是男友襯衫，不只是大隻而已了。」中天新聞網 ・ 8 小時前 ・ 43
請假新制2026元旦上路！ 全勤獎金按比例扣、未逾10天禁予不利處分
勞工請假規則於12月9日公告修正，自明（2026）年1月1日施行。本次修正條文為第7條、第9條，並增訂9-1條。其中，最受矚目的是為避免雇主利用全勤奬金制度，對勞工請普通傷病假而扣發其全數之全勤奬金，造成勞工請病假而有不利益之恐懼，其全勤奬金僅得按請普通傷病假日數依比...CTWANT ・ 10 小時前 ・ 20
新款「皮蛇疫苗」2劑最高1萬8！各縣市補助一次看
帶狀皰疹疫苗是預防帶狀皰疹最好的方法，目前帶狀皰疹疫苗單針就要價最高5000元，新款基因合成疫苗「欣剋疹」單劑最高要價9000元！對此，近期不少地方政府已著手對弱勢及高風險族群民眾，提供帶狀疱疹接種免費或定額補助。中天新聞網 ・ 8 小時前 ・ 15
柯文哲下一步？他大膽預言：對戰恰查某
[NOWnews今日新聞]前民眾黨主席柯文哲4日與現任黨魁黃國昌同框直播時，突然自爆「請纓住南部」，被外界猜測是在預告參戰2026年縣市長大選。對此，台北市前市議員童仲彥預言，柯文哲會參選高雄市長，對...今日新聞NOWNEWS ・ 1 小時前 ・ 37
強尼戴普戴300日圓扭蛋「玉米筍戒指」爆紅！價格飆漲20倍 設計師：正在討論再販
好萊塢巨星強尼戴普（Johnny Depp）不久前赴日參加「2025 東京動漫展」（Tokyo Comic Con 2025），卻沒想到有眼尖的網友發現，強尼戴普左手小指上配戴了一枚造型相當特殊的戒指，近看竟然是一根「玉米筍」。經過網友的比對發現，這並不是什麼昂貴的名牌飾品，而是日本扭蛋品牌 Brightlink 在 2021 年 7 月推出的「玉米婚約戒指」（コーン約指輪）系列玩具，轉蛋售價僅需 300 日圓（約新台幣 60 元）。強尼戴普配戴的正是其中一款「玉米筍」造型戒指，所以在曝光後網路上拍賣的價格居然飆漲了數十倍，原設計者也非常驚訝。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 7 小時前 ・ 1