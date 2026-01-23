川普提美中領袖互訪時程 貝森特：2人今年會面可達4次

美國總統川普(Donald Trump)22日表示，他4月將訪問中國，中國國家主席習近平則可能在2026年底訪問美國。

川普告訴登上「空軍一號」(Air Force ​One)的記者說：「我很期待見到習主席。」他表示：「我一向和中國國家主席習近平關係很好。」

川普表示，新冠疫情大流行期間，這兩個世界最大經濟體之間的關係一度緊張，但此後已經顯著改善。他說，中國目前正在大量購買美國黃豆，對美國農民而言是好事。

廣告 廣告

而美國財政部長貝森特(Scott ‍Bessent)22日在接受美國政治新聞媒體Politico訪問時表示，習近平和川普今年可能會面多達4次。他並補充說，與中國的關係已達到「非常好的平衡」。

貝森特表示：「當兩國領導人為整體關係定下基調時，如果出現小問題或小摩擦，他們可以立即通過電話，迅速緩和局勢。」(編輯:王志心)