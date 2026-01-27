川普提高南韓關稅 賴清德籲在野挺台美關稅：不要焦土政策

美國總統川普威脅要提高韓國關稅，賴清德表示，希望國會支持政府，人民、產業界最重要，政黨競爭難免，但是不要焦土政策。（圖：總統府提供）

美國總統川普威脅要提高韓國關稅，理由是南韓國會沒有完成落實協議的立法程序。賴清德總統表示，希望國會支持政府，人民、產業界最重要，政黨競爭難免，但是不要焦土政策。(請聽AI報導)

賴清德在接受民視節目專訪時表示，對美投資的這些方案得到很好的成果，希望國會能夠支持，不要有產生變卦「國會如果再遲遲不通過，美國是很可能就將15%關稅提高到25%甚至更高，這絕不是台灣產業界希望看到的。

賴清德並表示，談判完成之後，台灣的股市就突破32000點了，所以表示這次的談判股市反應是正面，然後企業界反應也是正面的，韓國很焦急，中國大陸跳腳，也可以看得出來，台灣跟美國這個談判是成功的。

賴清德強調，不管從哪個角度來看，希望在野黨能夠支持，人民和產業界最重要，政黨競爭難免，但是不要焦土政策。把國防特別預算都堵掉了，置台灣國家安全於不顧，如果又把這個談判的成果又給推翻了，對經濟的衝擊會很大，人民的生活也勢必會受到影響。（以上新聞由楊清緣編輯，AI播報）。