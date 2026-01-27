川普提高南韓關稅！賴清德籲藍白支持：否則台灣變成25％或更高

總統賴清德希望藍白支持台美關稅談判結果。 圖：總統府／提供（資料照）

[Newtalk新聞] 台灣對美關稅降至15％且不疊加，後續立法院態度備受關注。由於南韓國會遲遲未通過美韓貿易協議，美國總統川普（Donald Trump）突然將南韓關稅由15％調高至25％。對此，總統賴清德今（27）日接受《民視》專訪表示，希望國會可以支持，不要產生變卦，不然美國可能將關稅提高至25％，甚至更高。

賴清德今下鄉前往台中神岡的伯鑫工具，展開產業傾聽拜訪之旅，並接受民視《台灣最前線》專訪表示，「我們希望不要有變數」。他說，台灣在與美國進行關稅談判時，真的花了非常大的功夫、做很多準備，也跟產業界共同提出方案，終於獲得15％不疊加的好成果。

賴清德表示，希望國會可以支持，不要產生變卦，不然美國是可能將本來的15％關稅，提高至25％，甚至更高。

針對台美關稅談判，賴清德則說，在談判完成後，台股馬上突破3萬2000點，可見這次談判，股市反應是正面的、企業也是正面的；在國際上，南韓也十分焦急，等於是看好台灣這次談判結果；中國更是氣得直跳腳，種種跡象都表明台美談判「是成功的」。

賴清德並喊話藍白，不管從哪個角度看，都希望在野黨能夠給予支持。他說，政黨競爭難免，但不要「焦土政策」，人民、產業才是最重要的，若是讓政黨利益超過國家利益，把談判成果推翻，那經濟衝擊會非常大，影響勢必十分嚴重。

至於美國是否有給台灣時間壓力？賴清德則說，雖然目前美方還沒有給確定時間，但可想而知，美國一定希望台灣能盡速通過、正式底定，讓台美雙方都能依照約定，進行投資與產業合作。

