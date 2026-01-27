川普提高對韓關稅 台積電前工程師示警：下一個恐輪到台灣農業

台積電前工程師、國民黨北市議員曾獻瑩表示，對台灣最大的衝擊恐怕是，後續美國會不會要求農產品要低關稅進入台灣的市場，恐怕衝擊台灣的精緻農業跟農民的生計。（台北市議員曾獻瑩研究室提供）

美國總統川普於台灣時間27日表示，南韓國會未能落實與美國達成的貿易協議，將把關稅稅率從原本談好的15％調高至到25％。台積電前工程師、國民黨北市議員曾獻瑩表示，對台灣最大的衝擊恐怕是，後續美國會不會要求農產品要低關稅進入台灣的市場，恐怕衝擊台灣的精緻農業跟農民的生計。

曾獻瑩表示，川普把韓國的關稅提高到25％，當然是要求韓國盡快落實之前的談判結果，同時也是對其他的盟友，包含台灣有個殺雞儆猴的效果。

但曾獻瑩表示，不用太擔心，因為從韓國股市今天沒有大跌就可以知道，這就是川普式的風格，大家已經慢慢習慣，之後還要陸續再談。

曾獻瑩表示，對台灣最大的衝擊恐怕是，後續美國會不會要求農產品要低關稅全面的來進入台灣的市場，恐怕衝擊台灣的精緻農業跟農民的生計，還有就是汽車是不是會零關稅全面的進入台灣，這都是後面要觀察的重點。

