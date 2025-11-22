川普提「俄烏終戰和平計畫」 要求基輔感恩節前同意

針對俄烏戰爭，美國總統川普提出的28點「終戰和平計畫」。（圖／美聯社）





針對俄烏戰爭，美國總統川普提出的28點「終戰和平計畫」，內容包括割讓部分東部領土、限制軍隊規模、放棄加入北約等，許多條件對烏克蘭相當不利。而且傳出川普希望烏克蘭在感恩節也就是下周四27日前，同意這項和平計畫，等於是對烏克蘭下「最後通牒」。

暗夜中車輛燒出熊熊火光，消防員急忙拉水線撲滅火勢，另一頭則是動用破壞工具，因為不只車輛，有建築物也被砲火擊中起火燃燒，烏克蘭札波羅熱地區，俄軍無人機夜襲，釀成至少5人死亡。

俄羅斯近期加大力道攻擊烏克蘭，偏偏在這個時候，美國總統川普還提出28點終戰和平方案，內容包含烏克蘭承諾永不加入北約等，不利烏克蘭的條件，讓基輔當局大感震驚。

烏克蘭總統澤倫斯基：「現在是我們歷史上最艱難的時刻之一，現在烏克蘭面臨的壓力也是最嚴峻的，烏克蘭可能面臨著一個非常艱難的選擇，要不失去尊嚴，要不冒著失去一個關鍵夥伴（美國）的風險。」

面對美國和平計畫，烏克蘭總統澤倫斯基重申絕不會犧牲國家利益，並強調會持續與美方，保持冷靜建設性合作，相較於烏克蘭反應，俄羅斯總統普丁顯得老神在在，還放話如果烏克蘭拒絕這項和平計畫，俄軍將會擴大攻勢。

俄羅斯總統普丁：「我認為美國和平計畫，將可作為最終和平的基礎。」

有消息人士透露，川普希望在下周四也就是27日感恩節前，烏克蘭能夠簽署和平協議框架，這也意味著美國對烏克蘭下最後通牒，面對這全面納入俄羅斯核心要求的和平計畫，歐盟則表示堅決反對，聲稱這是逼迫烏克蘭的投降式和平。

