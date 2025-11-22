川普提「俄烏終戰和平計畫」 要求基輔感恩節前同意
針對俄烏戰爭，美國總統川普提出的28點「終戰和平計畫」，內容包括割讓部分東部領土、限制軍隊規模、放棄加入北約等，許多條件對烏克蘭相當不利。而且傳出川普希望烏克蘭在感恩節也就是下周四27日前，同意這項和平計畫，等於是對烏克蘭下「最後通牒」。
暗夜中車輛燒出熊熊火光，消防員急忙拉水線撲滅火勢，另一頭則是動用破壞工具，因為不只車輛，有建築物也被砲火擊中起火燃燒，烏克蘭札波羅熱地區，俄軍無人機夜襲，釀成至少5人死亡。
俄羅斯近期加大力道攻擊烏克蘭，偏偏在這個時候，美國總統川普還提出28點終戰和平方案，內容包含烏克蘭承諾永不加入北約等，不利烏克蘭的條件，讓基輔當局大感震驚。
烏克蘭總統澤倫斯基：「現在是我們歷史上最艱難的時刻之一，現在烏克蘭面臨的壓力也是最嚴峻的，烏克蘭可能面臨著一個非常艱難的選擇，要不失去尊嚴，要不冒著失去一個關鍵夥伴（美國）的風險。」
面對美國和平計畫，烏克蘭總統澤倫斯基重申絕不會犧牲國家利益，並強調會持續與美方，保持冷靜建設性合作，相較於烏克蘭反應，俄羅斯總統普丁顯得老神在在，還放話如果烏克蘭拒絕這項和平計畫，俄軍將會擴大攻勢。
俄羅斯總統普丁：「我認為美國和平計畫，將可作為最終和平的基礎。」
有消息人士透露，川普希望在下周四也就是27日感恩節前，烏克蘭能夠簽署和平協議框架，這也意味著美國對烏克蘭下最後通牒，面對這全面納入俄羅斯核心要求的和平計畫，歐盟則表示堅決反對，聲稱這是逼迫烏克蘭的投降式和平。
法德英三國領袖：任何俄烏和平計畫須獲歐洲北約共識
（中央社巴黎21日綜合外電報導）法國總統府表示，法國、德國和英國三國領袖今天攜手呼籲，解決俄烏戰爭的辦法必須「完全」有烏克蘭參與，且任何決定都必須得到歐洲和北大西洋公約組織（NATO）的「共識」。
美提俄烏終戰計畫 澤倫斯基已收到、預計與川普通話
（中央社基輔20日綜合外電報導）烏克蘭政府今天表示，已收到美方提出的「計畫草案」，內容包括結束俄羅斯與烏克蘭戰爭的提案。
慕尼黑協定翻版？川普「割地求和」方案引爆爭議！ 烏克蘭面臨最艱難抉擇
烏克蘭總統澤倫斯基20日證實，他已收到一份由美國總統川普支持的俄烏和平計畫草案，並將在未來幾天內與川普通話商討。然而，這份多達28點的終戰方案內容極具爭議性，要求基輔做出痛苦的讓步以換取和平，因此在烏克蘭和歐洲盟友間引發了強烈反彈。
分析：川普和平方案讓俄多拿領土面積等同雙北市
（中央社巴黎21日綜合外電報導）法新社據美國華府智庫「戰爭研究所」（ISW）的數據分析，美國提出的俄烏和平計畫草案中，烏克蘭割讓給俄羅斯的領土面積等同歐洲國家盧森堡（相當於台北市加新北市）。
普丁樂見和平草案！稱可當「最終協議基礎」 澤倫斯基困境關鍵一次看
美國總統川普政府端出的烏克蘭和平方案在國際間掀起巨大爭議。這份28點的草案，被烏方視為等同「切割領土」的屈辱投降方案，但川普強硬要求基輔「在一週內、感恩節之前接受」，否則美國可能縮減對烏軍援。對此，烏克蘭總統澤倫斯基坦言，烏克蘭正面臨「失去尊嚴」與「失去主要盟友」的艱難抉擇。
川普現在就要和平！FT：美特使向烏克蘭與歐洲發最後通牒 幾乎沒得談
美國正向烏克蘭總統澤倫斯基施加巨大壓力，要求他在總統川普視為「合適」期限的27日感恩節簽署美俄兩國總統特使共同起草「28點和平計畫」。
消息人士透露的烏克蘭28點和平計劃有什麼內容？
美國高級軍方官員訪問基輔，今日和烏克蘭總統澤連斯基會面。近日，媒體報道稱，特朗普政府與俄羅斯秘密磋商了一項包括28個要點的烏克蘭和平計劃。不過，俄羅斯周三晚間否認推動烏克蘭戰爭結束的努力有了進展。