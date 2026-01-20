川普提「格陵蘭解決方案」：租借99年 島上居民全變美國人

川普提出「格陵蘭租借方案」，希望能向丹麥租借格陵蘭，租期99年，島上居民在這99年間，全部都是美國人，得享各種特權。

外電報導，美國總統川普正在研擬一個可以不戰而擁有格陵蘭的方案，其中一個就是以99年的租期，向丹麥租下格陵蘭，而格陵蘭居民，可以成為美國公民，享有租稅特權。據瞭解，川普將在這個星期舉行的達沃斯世界經濟論壇上，提出這項方案。（葉柏毅報導）

報導說，川普在思考了許久之後，認為向丹麥租借格陵蘭，除了可以讓美國擁有格陵蘭之外，也可以緩和歐洲的反彈。至於格陵蘭的居民，美國將賦予他們類似波多黎各民眾的權利，格陵蘭居民將得以成為美國公民，充分享有雙邊往來與貿易特權；格陵蘭居民除非遷居美國本土，也可免繳美國所得稅。川普幕僚認為，這可以包裝成向格陵蘭約5.6萬名居民提出的一項「繁榮方案」。

一名西方資深外交官員表示，這是自伊拉克戰爭以來，他所見過最嚴重的一次跨大西洋裂痕。川普對格陵蘭的執念，是對整個西方聯盟的一次壓力測試。

這名官員也說，一切都將在達沃斯論壇見真章，「不是局勢降溫到某種保全雙方顏面的妥協方案，就是直接步入一場橫跨大西洋兩岸的貿易與安全危機」。